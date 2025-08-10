El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AAAFx-5 Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Operaremos únicamente con el par libra-dólar. Buscamos aprovechar los retrocesos del precio. Entramos con pequeñas transacciones, pero obtenemos una gran cantidad de puntos. No prolongaremos la duración de la transacción. Preferimos abrir y cerrar operaciones lo más rápido posible. Si la dirección del mercado se invierte y estamos seguros de un retorno en la dirección de la operación, abriremos. Para aumentar las ganancias, estableceremos un límite de pérdidas elevado, así que tenga cuidado. Hay pocas operaciones, pero la tasa de éxito supera el 90%. Intentamos mantener una pequeña tasa de reducción. ¡Mucha suerte!