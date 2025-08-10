- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
208 (93.69%)
Transacciones Irrentables:
14 (6.31%)
Mejor transacción:
30.91 USD
Peor transacción:
-30.12 USD
Beneficio Bruto:
460.06 USD (31 102 pips)
Pérdidas Brutas:
-146.60 USD (8 452 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (89.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164.23 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
81.47%
Carga máxima del depósito:
25.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.77
Transacciones Largas:
150 (67.57%)
Transacciones Cortas:
72 (32.43%)
Factor de Beneficio:
3.14
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-10.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.50%
Pronóstico anual:
103.18%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
40.32 USD (23.64%)
Reducción relativa:
De balance:
23.53% (40.13 USD)
De fondos:
48.47% (192.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.91 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +89.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AAAFx-5 Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
Operaremos únicamente con el par libra-dólar. Buscamos aprovechar los retrocesos del precio. Entramos con pequeñas transacciones, pero obtenemos una gran cantidad de puntos. No prolongaremos la duración de la transacción. Preferimos abrir y cerrar operaciones lo más rápido posible. Si la dirección del mercado se invierte y estamos seguros de un retorno en la dirección de la operación, abriremos. Para aumentar las ganancias, estableceremos un límite de pérdidas elevado, así que tenga cuidado. Hay pocas operaciones, pero la tasa de éxito supera el 90%. Intentamos mantener una pequeña tasa de reducción. ¡Mucha suerte!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
311%
0
0
USD
USD
414
USD
USD
109
43%
222
93%
81%
3.13
1.41
USD
USD
48%
1:500