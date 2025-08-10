SeñalesSecciones
Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 311%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
208 (93.69%)
Transacciones Irrentables:
14 (6.31%)
Mejor transacción:
30.91 USD
Peor transacción:
-30.12 USD
Beneficio Bruto:
460.06 USD (31 102 pips)
Pérdidas Brutas:
-146.60 USD (8 452 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (89.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164.23 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
81.47%
Carga máxima del depósito:
25.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.77
Transacciones Largas:
150 (67.57%)
Transacciones Cortas:
72 (32.43%)
Factor de Beneficio:
3.14
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-10.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.50%
Pronóstico anual:
103.18%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
40.32 USD (23.64%)
Reducción relativa:
De balance:
23.53% (40.13 USD)
De fondos:
48.47% (192.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 313
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 23K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.91 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +89.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AAAFx-5 Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
Operaremos únicamente con el par libra-dólar. Buscamos aprovechar los retrocesos del precio. Entramos con pequeñas transacciones, pero obtenemos una gran cantidad de puntos. No prolongaremos la duración de la transacción. Preferimos abrir y cerrar operaciones lo más rápido posible. Si la dirección del mercado se invierte y estamos seguros de un retorno en la dirección de la operación, abriremos. Para aumentar las ganancias, estableceremos un límite de pérdidas elevado, así que tenga cuidado. Hay pocas operaciones, pero la tasa de éxito supera el 90%. Intentamos mantener una pequeña tasa de reducción. ¡Mucha suerte!
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 22:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
