- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17 994
Kârla kapanan işlemler:
8 722 (48.47%)
Zararla kapanan işlemler:
9 272 (51.53%)
En iyi işlem:
7 207.72 USD
En kötü işlem:
-3 461.55 USD
Brüt kâr:
395 010.53 USD (1 902 019 pips)
Brüt zarar:
-289 050.04 USD (2 473 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (217.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 216.69 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
214
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.17
Alış işlemleri:
9 004 (50.04%)
Satış işlemleri:
8 990 (49.96%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.89 USD
Ortalama kâr:
45.29 USD
Ortalama zarar:
-31.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1350 (-1 316.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 911.10 USD (7)
Aylık büyüme:
5.28%
Yıllık tahmin:
67.48%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 487.83 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.32% (8 386.93 USD)
Varlığa göre:
15.82% (24 098.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|6633
|GBPJPY_k
|1447
|GBPAUD_k
|1316
|GBPUSD_k
|1105
|EURUSD_k
|1094
|AUDJPY_k
|1006
|CADJPY_k
|979
|EURGBP_k
|976
|AUDCAD_k
|887
|AUDUSD_k
|733
|NZDUSD_k
|669
|CADCHF_k
|609
|USDCAD_k
|270
|EURJPY_k
|268
|NZDCHF_k
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD_k
|4.7K
|GBPJPY_k
|11K
|GBPAUD_k
|9.8K
|GBPUSD_k
|15K
|EURUSD_k
|13K
|AUDJPY_k
|9.5K
|CADJPY_k
|11K
|EURGBP_k
|2.1K
|AUDCAD_k
|4.2K
|AUDUSD_k
|7.5K
|NZDUSD_k
|8.2K
|CADCHF_k
|6.1K
|USDCAD_k
|2.5K
|EURJPY_k
|1.3K
|NZDCHF_k
|-5
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD_k
|-253K
|GBPJPY_k
|-47K
|GBPAUD_k
|-611
|GBPUSD_k
|-13K
|EURUSD_k
|-10K
|AUDJPY_k
|-13K
|CADJPY_k
|6.6K
|EURGBP_k
|-126K
|AUDCAD_k
|-58K
|AUDUSD_k
|-32K
|NZDUSD_k
|-65
|CADCHF_k
|-17K
|USDCAD_k
|-3.3K
|EURJPY_k
|-4.2K
|NZDCHF_k
|-46
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 207.72 USD
En kötü işlem: -3 462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +217.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 316.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Aladdin FX
