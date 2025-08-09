SinyallerBölümler
Ahn Kyung Hyun

AladdinFX99

Ahn Kyung Hyun
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 212%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 994
Kârla kapanan işlemler:
8 722 (48.47%)
Zararla kapanan işlemler:
9 272 (51.53%)
En iyi işlem:
7 207.72 USD
En kötü işlem:
-3 461.55 USD
Brüt kâr:
395 010.53 USD (1 902 019 pips)
Brüt zarar:
-289 050.04 USD (2 473 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (217.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 216.69 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
214
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.17
Alış işlemleri:
9 004 (50.04%)
Satış işlemleri:
8 990 (49.96%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.89 USD
Ortalama kâr:
45.29 USD
Ortalama zarar:
-31.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1350 (-1 316.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 911.10 USD (7)
Aylık büyüme:
5.28%
Yıllık tahmin:
67.48%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 487.83 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.32% (8 386.93 USD)
Varlığa göre:
15.82% (24 098.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD_k 6633
GBPJPY_k 1447
GBPAUD_k 1316
GBPUSD_k 1105
EURUSD_k 1094
AUDJPY_k 1006
CADJPY_k 979
EURGBP_k 976
AUDCAD_k 887
AUDUSD_k 733
NZDUSD_k 669
CADCHF_k 609
USDCAD_k 270
EURJPY_k 268
NZDCHF_k 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD_k 4.7K
GBPJPY_k 11K
GBPAUD_k 9.8K
GBPUSD_k 15K
EURUSD_k 13K
AUDJPY_k 9.5K
CADJPY_k 11K
EURGBP_k 2.1K
AUDCAD_k 4.2K
AUDUSD_k 7.5K
NZDUSD_k 8.2K
CADCHF_k 6.1K
USDCAD_k 2.5K
EURJPY_k 1.3K
NZDCHF_k -5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD_k -253K
GBPJPY_k -47K
GBPAUD_k -611
GBPUSD_k -13K
EURUSD_k -10K
AUDJPY_k -13K
CADJPY_k 6.6K
EURGBP_k -126K
AUDCAD_k -58K
AUDUSD_k -32K
NZDUSD_k -65
CADCHF_k -17K
USDCAD_k -3.3K
EURJPY_k -4.2K
NZDCHF_k -46
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 207.72 USD
En kötü işlem: -3 462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +217.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 316.46 USD

Veri yok

[ Aladdin FX ]


