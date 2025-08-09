- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
17 973
Bénéfice trades:
8 711 (48.46%)
Perte trades:
9 262 (51.53%)
Meilleure transaction:
7 207.72 USD
Pire transaction:
-3 461.55 USD
Bénéfice brut:
393 729.21 USD (1 899 279 pips)
Perte brute:
-288 410.88 USD (2 470 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (217.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 216.69 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.04%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
198
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.10
Longs trades:
8 992 (50.03%)
Courts trades:
8 981 (49.97%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
5.86 USD
Bénéfice moyen:
45.20 USD
Perte moyenne:
-31.14 USD
Pertes consécutives maximales:
1350 (-1 316.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 911.10 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.17%
Prévision annuelle:
62.70%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 487.83 USD (6.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.32% (8 386.93 USD)
Par fonds propres:
15.82% (24 098.96 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|6633
|GBPJPY_k
|1447
|GBPAUD_k
|1316
|GBPUSD_k
|1105
|EURUSD_k
|1094
|AUDJPY_k
|1006
|EURGBP_k
|976
|CADJPY_k
|972
|AUDCAD_k
|880
|AUDUSD_k
|726
|NZDUSD_k
|669
|CADCHF_k
|609
|USDCAD_k
|270
|EURJPY_k
|268
|NZDCHF_k
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURAUD_k
|4.7K
|GBPJPY_k
|11K
|GBPAUD_k
|9.8K
|GBPUSD_k
|15K
|EURUSD_k
|13K
|AUDJPY_k
|9.5K
|EURGBP_k
|2.1K
|CADJPY_k
|10K
|AUDCAD_k
|3.9K
|AUDUSD_k
|7.3K
|NZDUSD_k
|8.2K
|CADCHF_k
|6.1K
|USDCAD_k
|2.5K
|EURJPY_k
|1.3K
|NZDCHF_k
|-5
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURAUD_k
|-253K
|GBPJPY_k
|-47K
|GBPAUD_k
|-611
|GBPUSD_k
|-13K
|EURUSD_k
|-10K
|AUDJPY_k
|-13K
|EURGBP_k
|-126K
|CADJPY_k
|6.5K
|AUDCAD_k
|-58K
|AUDUSD_k
|-32K
|NZDUSD_k
|-65
|CADCHF_k
|-17K
|USDCAD_k
|-3.3K
|EURJPY_k
|-4.2K
|NZDCHF_k
|-46
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 207.72 USD
Pire transaction: -3 462 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +217.79 USD
Perte consécutive maximale: -1 316.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
[ Aladdin FX ]
