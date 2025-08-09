SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AladdinFX99
Ahn Kyung Hyun

AladdinFX99

Ahn Kyung Hyun
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 211%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 973
Bénéfice trades:
8 711 (48.46%)
Perte trades:
9 262 (51.53%)
Meilleure transaction:
7 207.72 USD
Pire transaction:
-3 461.55 USD
Bénéfice brut:
393 729.21 USD (1 899 279 pips)
Perte brute:
-288 410.88 USD (2 470 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (217.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 216.69 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.04%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
198
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.10
Longs trades:
8 992 (50.03%)
Courts trades:
8 981 (49.97%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
5.86 USD
Bénéfice moyen:
45.20 USD
Perte moyenne:
-31.14 USD
Pertes consécutives maximales:
1350 (-1 316.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 911.10 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.17%
Prévision annuelle:
62.70%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 487.83 USD (6.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.32% (8 386.93 USD)
Par fonds propres:
15.82% (24 098.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD_k 6633
GBPJPY_k 1447
GBPAUD_k 1316
GBPUSD_k 1105
EURUSD_k 1094
AUDJPY_k 1006
EURGBP_k 976
CADJPY_k 972
AUDCAD_k 880
AUDUSD_k 726
NZDUSD_k 669
CADCHF_k 609
USDCAD_k 270
EURJPY_k 268
NZDCHF_k 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD_k 4.7K
GBPJPY_k 11K
GBPAUD_k 9.8K
GBPUSD_k 15K
EURUSD_k 13K
AUDJPY_k 9.5K
EURGBP_k 2.1K
CADJPY_k 10K
AUDCAD_k 3.9K
AUDUSD_k 7.3K
NZDUSD_k 8.2K
CADCHF_k 6.1K
USDCAD_k 2.5K
EURJPY_k 1.3K
NZDCHF_k -5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD_k -253K
GBPJPY_k -47K
GBPAUD_k -611
GBPUSD_k -13K
EURUSD_k -10K
AUDJPY_k -13K
EURGBP_k -126K
CADJPY_k 6.5K
AUDCAD_k -58K
AUDUSD_k -32K
NZDUSD_k -65
CADCHF_k -17K
USDCAD_k -3.3K
EURJPY_k -4.2K
NZDCHF_k -46
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 207.72 USD
Pire transaction: -3 462 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +217.79 USD
Perte consécutive maximale: -1 316.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

[ Aladdin FX ]


Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AladdinFX99
1000 USD par mois
211%
0
0
USD
156K
USD
49
94%
17 973
48%
100%
1.36
5.86
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.