SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AladdinFX99
Ahn Kyung Hyun

AladdinFX99

Ahn Kyung Hyun
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 212%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 994
Profit Trade:
8 722 (48.47%)
Loss Trade:
9 272 (51.53%)
Best Trade:
7 207.72 USD
Worst Trade:
-3 461.55 USD
Profitto lordo:
395 010.53 USD (1 902 019 pips)
Perdita lorda:
-289 050.04 USD (2 473 538 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (217.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 216.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
214
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.17
Long Trade:
9 004 (50.04%)
Short Trade:
8 990 (49.96%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.89 USD
Profitto medio:
45.29 USD
Perdita media:
-31.17 USD
Massime perdite consecutive:
1350 (-1 316.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 911.10 USD (7)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.48%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 487.83 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (8 386.93 USD)
Per equità:
15.82% (24 098.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD_k 6633
GBPJPY_k 1447
GBPAUD_k 1316
GBPUSD_k 1105
EURUSD_k 1094
AUDJPY_k 1006
CADJPY_k 979
EURGBP_k 976
AUDCAD_k 887
AUDUSD_k 733
NZDUSD_k 669
CADCHF_k 609
USDCAD_k 270
EURJPY_k 268
NZDCHF_k 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD_k 4.7K
GBPJPY_k 11K
GBPAUD_k 9.8K
GBPUSD_k 15K
EURUSD_k 13K
AUDJPY_k 9.5K
CADJPY_k 11K
EURGBP_k 2.1K
AUDCAD_k 4.2K
AUDUSD_k 7.5K
NZDUSD_k 8.2K
CADCHF_k 6.1K
USDCAD_k 2.5K
EURJPY_k 1.3K
NZDCHF_k -5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD_k -253K
GBPJPY_k -47K
GBPAUD_k -611
GBPUSD_k -13K
EURUSD_k -10K
AUDJPY_k -13K
CADJPY_k 6.6K
EURGBP_k -126K
AUDCAD_k -58K
AUDUSD_k -32K
NZDUSD_k -65
CADCHF_k -17K
USDCAD_k -3.3K
EURJPY_k -4.2K
NZDCHF_k -46
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 207.72 USD
Worst Trade: -3 462 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +217.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 316.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

[ Aladdin FX ]


Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AladdinFX99
1000USD al mese
212%
0
0
USD
156K
USD
49
94%
17 994
48%
100%
1.36
5.89
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.