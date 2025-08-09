- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17 994
Profit Trade:
8 722 (48.47%)
Loss Trade:
9 272 (51.53%)
Best Trade:
7 207.72 USD
Worst Trade:
-3 461.55 USD
Profitto lordo:
395 010.53 USD (1 902 019 pips)
Perdita lorda:
-289 050.04 USD (2 473 538 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (217.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 216.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
214
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.17
Long Trade:
9 004 (50.04%)
Short Trade:
8 990 (49.96%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.89 USD
Profitto medio:
45.29 USD
Perdita media:
-31.17 USD
Massime perdite consecutive:
1350 (-1 316.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 911.10 USD (7)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.48%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 487.83 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (8 386.93 USD)
Per equità:
15.82% (24 098.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD_k
|6633
|GBPJPY_k
|1447
|GBPAUD_k
|1316
|GBPUSD_k
|1105
|EURUSD_k
|1094
|AUDJPY_k
|1006
|CADJPY_k
|979
|EURGBP_k
|976
|AUDCAD_k
|887
|AUDUSD_k
|733
|NZDUSD_k
|669
|CADCHF_k
|609
|USDCAD_k
|270
|EURJPY_k
|268
|NZDCHF_k
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD_k
|4.7K
|GBPJPY_k
|11K
|GBPAUD_k
|9.8K
|GBPUSD_k
|15K
|EURUSD_k
|13K
|AUDJPY_k
|9.5K
|CADJPY_k
|11K
|EURGBP_k
|2.1K
|AUDCAD_k
|4.2K
|AUDUSD_k
|7.5K
|NZDUSD_k
|8.2K
|CADCHF_k
|6.1K
|USDCAD_k
|2.5K
|EURJPY_k
|1.3K
|NZDCHF_k
|-5
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD_k
|-253K
|GBPJPY_k
|-47K
|GBPAUD_k
|-611
|GBPUSD_k
|-13K
|EURUSD_k
|-10K
|AUDJPY_k
|-13K
|CADJPY_k
|6.6K
|EURGBP_k
|-126K
|AUDCAD_k
|-58K
|AUDUSD_k
|-32K
|NZDUSD_k
|-65
|CADCHF_k
|-17K
|USDCAD_k
|-3.3K
|EURJPY_k
|-4.2K
|NZDCHF_k
|-46
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 207.72 USD
Worst Trade: -3 462 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +217.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 316.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
[ Aladdin FX ]
