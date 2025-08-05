- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
42 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (32.26%)
En iyi işlem:
113.50 USD
En kötü işlem:
-36.01 USD
Brüt kâr:
355.83 USD (6 126 pips)
Brüt zarar:
-265.93 USD (8 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (20.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.86%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
23 (37.10%)
Satış işlemleri:
39 (62.90%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
8.47 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-119.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.94 USD (4)
Aylık büyüme:
0.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.83 USD
Maksimum:
119.94 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (119.94 USD)
Varlığa göre:
4.78% (481.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-1.6K
|AUDCAD
|-1.9K
|AUDNZD
|673
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.50 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
100%
62
67%
97%
1.33
1.45
USD
USD
5%
1:500