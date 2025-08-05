- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
70 (76.92%)
損失トレード:
21 (23.08%)
ベストトレード:
56.16 USD
最悪のトレード:
-20.80 USD
総利益:
468.09 USD (8 523 pips)
総損失:
-135.30 USD (5 634 pips)
最大連続の勝ち:
9 (196.41 USD)
最大連続利益:
196.41 USD (9)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
92.90%
最大入金額:
1.56%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
6.12
長いトレード:
59 (64.84%)
短いトレード:
32 (35.16%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
3.66 USD
平均利益:
6.69 USD
平均損失:
-6.44 USD
最大連続の負け:
4 (-54.34 USD)
最大連続損失:
-54.34 USD (4)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.30%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
54.34 USD (0.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.53% (54.34 USD)
エクイティによる:
4.78% (481.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|26
|AUDCAD
|23
|archived
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|39
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|721
|AUDCAD
|1.8K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.16 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +196.41 USD
最大連続損失: -54.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
56 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
90%
91
76%
93%
3.45
3.66
USD
USD
5%
1:500