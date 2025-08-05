- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
70 (76.92%)
Negociações com perda:
21 (23.08%)
Melhor negociação:
56.16 USD
Pior negociação:
-20.80 USD
Lucro bruto:
468.09 USD (8 523 pips)
Perda bruta:
-135.30 USD (5 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (196.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
196.41 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
92.90%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
6.12
Negociações longas:
59 (64.84%)
Negociações curtas:
32 (35.16%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
3.66 USD
Lucro médio:
6.69 USD
Perda média:
-6.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-54.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.34 USD (4)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.30%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
54.34 USD (0.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.53% (54.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.78% (481.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|26
|AUDCAD
|23
|archived
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|39
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|721
|AUDCAD
|1.8K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.16 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +196.41 USD
Máxima perda consecutiva: -54.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
90%
91
76%
93%
3.45
3.66
USD
USD
5%
1:500