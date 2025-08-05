СигналыРазделы
Tao He

Firemen

Tao He
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
70 (76.92%)
Убыточных трейдов:
21 (23.08%)
Лучший трейд:
56.16 USD
Худший трейд:
-20.80 USD
Общая прибыль:
468.09 USD (8 523 pips)
Общий убыток:
-135.30 USD (5 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (196.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.41 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
92.90%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
59 (64.84%)
Коротких трейдов:
32 (35.16%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
6.69 USD
Средний убыток:
-6.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-54.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.34 USD (4)
Прирост в месяц:
0.85%
Годовой прогноз:
10.30%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.34 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.53% (54.34 USD)
По эквити:
4.78% (481.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 33
NZDCAD 26
AUDCAD 23
archived 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 42
NZDCAD 55
AUDCAD 39
archived 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 322
NZDCAD 721
AUDCAD 1.8K
archived 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.16 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +196.41 USD
Макс. убыток в серии: -54.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
еще 56...
Нет отзывов
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 00:06
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.06 00:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 00:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
