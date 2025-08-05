- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
70 (76.92%)
Убыточных трейдов:
21 (23.08%)
Лучший трейд:
56.16 USD
Худший трейд:
-20.80 USD
Общая прибыль:
468.09 USD (8 523 pips)
Общий убыток:
-135.30 USD (5 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (196.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.41 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
92.90%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
59 (64.84%)
Коротких трейдов:
32 (35.16%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
6.69 USD
Средний убыток:
-6.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-54.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.34 USD (4)
Прирост в месяц:
0.85%
Годовой прогноз:
10.30%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.34 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.53% (54.34 USD)
По эквити:
4.78% (481.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|26
|AUDCAD
|23
|archived
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|39
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|721
|AUDCAD
|1.8K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.16 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +196.41 USD
Макс. убыток в серии: -54.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
90%
91
76%
93%
3.45
3.66
USD
USD
5%
1:500