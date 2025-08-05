- Incremento
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
70 (76.92%)
Transacciones Irrentables:
21 (23.08%)
Mejor transacción:
56.16 USD
Peor transacción:
-20.80 USD
Beneficio Bruto:
468.09 USD (8 523 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.30 USD (5 634 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (196.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
196.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
92.90%
Carga máxima del depósito:
1.56%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
6.12
Transacciones Largas:
59 (64.84%)
Transacciones Cortas:
32 (35.16%)
Factor de Beneficio:
3.46
Beneficio Esperado:
3.66 USD
Beneficio medio:
6.69 USD
Pérdidas medias:
-6.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-54.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.34 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.85%
Pronóstico anual:
10.30%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
54.34 USD (0.53%)
Reducción relativa:
De balance:
0.53% (54.34 USD)
De fondos:
4.78% (481.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|26
|AUDCAD
|23
|archived
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|39
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|721
|AUDCAD
|1.8K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +56.16 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +196.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
