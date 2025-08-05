- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
72 (76.59%)
손실 거래:
22 (23.40%)
최고의 거래:
56.16 USD
최악의 거래:
-20.80 USD
총 수익:
476.04 USD (8 865 pips)
총 손실:
-138.09 USD (5 744 pips)
연속 최대 이익:
9 (196.41 USD)
연속 최대 이익:
196.41 USD (9)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
92.90%
최대 입금량:
1.56%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
6.22
롱(주식매수):
59 (62.77%)
숏(주식차입매도):
35 (37.23%)
수익 요인:
3.45
기대수익:
3.60 USD
평균 이익:
6.61 USD
평균 손실:
-6.28 USD
연속 최대 손실:
4 (-54.34 USD)
연속 최대 손실:
-54.34 USD (4)
월별 성장률:
0.62%
연간 예측:
7.53%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
54.34 USD (0.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.53% (54.34 USD)
자본금별:
4.78% (481.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|25
|archived
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|58
|AUDCAD
|41
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|322
|NZDCAD
|822
|AUDCAD
|2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.16 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +196.41 USD
연속 최대 손실: -54.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
리뷰 없음
