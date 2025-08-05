- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
42 (67.74%)
Loss Trade:
20 (32.26%)
Best Trade:
113.50 USD
Worst Trade:
-36.01 USD
Profitto lordo:
355.83 USD (6 126 pips)
Perdita lorda:
-265.93 USD (8 895 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (20.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.86%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
23 (37.10%)
Short Trade:
39 (62.90%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
8.47 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-119.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.94 USD (4)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.83 USD
Massimale:
119.94 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (119.94 USD)
Per equità:
4.78% (481.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-1.6K
|AUDCAD
|-1.9K
|AUDNZD
|673
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
55 più
