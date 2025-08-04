- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
114 (65.89%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (34.10%)
En iyi işlem:
246.99 USD
En kötü işlem:
-86.03 USD
Brüt kâr:
2 975.47 USD (161 469 pips)
Brüt zarar:
-1 407.03 USD (119 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (657.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 067.29 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
31.88%
Maks. mevduat yükü:
5.70%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.55
Alış işlemleri:
141 (81.50%)
Satış işlemleri:
32 (18.50%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
9.07 USD
Ortalama kâr:
26.10 USD
Ortalama zarar:
-23.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-316.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-339.99 USD (9)
Aylık büyüme:
19.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.79 USD
Maksimum:
441.79 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.41% (440.87 USD)
Varlığa göre:
1.90% (198.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|US30
|4
|USTEC
|3
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|US30
|-148
|USTEC
|92
|US500
|182
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|76K
|US30
|-69K
|USTEC
|27K
|US500
|8.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +246.99 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +657.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -316.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 6334
|
ICMarketsSC-MT5
|3.03 × 157
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
8
100%
173
65%
32%
2.11
9.07
USD
USD
4%
1:500