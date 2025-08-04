- 자본
- 축소
트레이드:
732
이익 거래:
403 (55.05%)
손실 거래:
329 (44.95%)
최고의 거래:
843.70 USD
최악의 거래:
-507.94 USD
총 수익:
20 026.88 USD (1 425 393 pips)
총 손실:
-14 200.55 USD (1 244 032 pips)
연속 최대 이익:
22 (2 397.48 USD)
연속 최대 이익:
2 397.48 USD (22)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
39.98%
최대 입금량:
11.48%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.65
롱(주식매수):
492 (67.21%)
숏(주식차입매도):
240 (32.79%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
7.96 USD
평균 이익:
49.69 USD
평균 손실:
-43.16 USD
연속 최대 손실:
15 (-964.31 USD)
연속 최대 손실:
-1 637.90 USD (13)
월별 성장률:
23.60%
연간 예측:
286.35%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
441.79 USD
최대한의:
3 520.97 USD (23.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.58% (3 514.31 USD)
자본금별:
7.73% (988.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|105
|USTEC
|78
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.4K
|USTEC
|209
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-23K
|USTEC
|83K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +843.70 USD
최악의 거래: -508 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 397.48 USD
연속 최대 손실: -964.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 188
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6905
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
59%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
99%
732
55%
40%
1.41
7.96
USD
USD
24%
1:500