Negociações:
721
Negociações com lucro:
398 (55.20%)
Negociações com perda:
323 (44.80%)
Melhor negociação:
843.70 USD
Pior negociação:
-507.94 USD
Lucro bruto:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Perda bruta:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (2 397.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 397.48 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
44.11%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
482 (66.85%)
Negociações curtas:
239 (33.15%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
8.00 USD
Lucro médio:
49.80 USD
Perda média:
-43.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-964.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 637.90 USD (13)
Crescimento mensal:
6.23%
Previsão anual:
75.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
441.79 USD
Máximo:
3 520.97 USD (23.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.58% (3 514.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.73% (988.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|98
|USTEC
|74
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.5K
|USTEC
|290
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-44K
|USTEC
|130K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +843.70 USD
Pior negociação: -508 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 397.48 USD
Máxima perda consecutiva: -964.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6894
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
Sem comentários
Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.
