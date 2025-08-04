SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ultimate Portfolio 2000
Andrii Soma

Ultimate Portfolio 2000

Andrii Soma
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
721
Negociações com lucro:
398 (55.20%)
Negociações com perda:
323 (44.80%)
Melhor negociação:
843.70 USD
Pior negociação:
-507.94 USD
Lucro bruto:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Perda bruta:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (2 397.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 397.48 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
44.11%
Depósito máximo carregado:
11.48%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
482 (66.85%)
Negociações curtas:
239 (33.15%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
8.00 USD
Lucro médio:
49.80 USD
Perda média:
-43.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-964.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 637.90 USD (13)
Crescimento mensal:
6.23%
Previsão anual:
75.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
441.79 USD
Máximo:
3 520.97 USD (23.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.58% (3 514.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.73% (988.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 446
DE40 98
USTEC 74
US500 60
US30 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.7K
DE40 -1.5K
USTEC 290
US500 573
US30 -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 257K
DE40 -44K
USTEC 130K
US500 25K
US30 -161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +843.70 USD
Pior negociação: -508 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 397.48 USD
Máxima perda consecutiva: -964.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
3.89 × 6894
63 mais ...
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/

  1. August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
  2. September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
  3. October 2nd, 2025: added DAX ORB.
  4. December 19th, 2025: stop trading during holidays.


Sem comentários
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:32  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 21:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ultimate Portfolio 2000
30 USD por mês
58%
0
0
USD
10K
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
24%
1:500
Copiar

