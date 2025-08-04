СигналыРазделы
Andrii Soma

Ultimate Portfolio 2000

Andrii Soma
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
721
Прибыльных трейдов:
398 (55.20%)
Убыточных трейдов:
323 (44.80%)
Лучший трейд:
843.70 USD
Худший трейд:
-507.94 USD
Общая прибыль:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Общий убыток:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (2 397.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 397.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
44.11%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
482 (66.85%)
Коротких трейдов:
239 (33.15%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
8.00 USD
Средняя прибыль:
49.80 USD
Средний убыток:
-43.50 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-964.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 637.90 USD (13)
Прирост в месяц:
6.23%
Годовой прогноз:
75.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
441.79 USD
Максимальная:
3 520.97 USD (23.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.58% (3 514.31 USD)
По эквити:
7.73% (988.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 446
DE40 98
USTEC 74
US500 60
US30 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.7K
DE40 -1.5K
USTEC 290
US500 573
US30 -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 257K
DE40 -44K
USTEC 130K
US500 25K
US30 -161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +843.70 USD
Худший трейд: -508 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 397.48 USD
Макс. убыток в серии: -964.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
3.89 × 6894
еще 63...
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/

  1. August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
  2. September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
  3. October 2nd, 2025: added DAX ORB.
  4. December 19th, 2025: stop trading during holidays.


Нет отзывов
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:32  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 21:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
