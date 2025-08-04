- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
721
Прибыльных трейдов:
398 (55.20%)
Убыточных трейдов:
323 (44.80%)
Лучший трейд:
843.70 USD
Худший трейд:
-507.94 USD
Общая прибыль:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Общий убыток:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (2 397.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 397.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
44.11%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
482 (66.85%)
Коротких трейдов:
239 (33.15%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
8.00 USD
Средняя прибыль:
49.80 USD
Средний убыток:
-43.50 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-964.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 637.90 USD (13)
Прирост в месяц:
6.23%
Годовой прогноз:
75.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
441.79 USD
Максимальная:
3 520.97 USD (23.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.58% (3 514.31 USD)
По эквити:
7.73% (988.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|98
|USTEC
|74
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.5K
|USTEC
|290
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-44K
|USTEC
|130K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +843.70 USD
Худший трейд: -508 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 397.48 USD
Макс. убыток в серии: -964.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6894
еще 63...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
Нет отзывов
Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
USD
24%
1:500