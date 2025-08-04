シグナルセクション
Andrii Soma

Ultimate Portfolio 2000

Andrii Soma
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
721
利益トレード:
398 (55.20%)
損失トレード:
323 (44.80%)
ベストトレード:
843.70 USD
最悪のトレード:
-507.94 USD
総利益:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
総損失:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
最大連続の勝ち:
22 (2 397.48 USD)
最大連続利益:
2 397.48 USD (22)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
44.11%
最大入金額:
11.48%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
482 (66.85%)
短いトレード:
239 (33.15%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
8.00 USD
平均利益:
49.80 USD
平均損失:
-43.50 USD
最大連続の負け:
15 (-964.31 USD)
最大連続損失:
-1 637.90 USD (13)
月間成長:
6.23%
年間予想:
75.63%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
441.79 USD
最大の:
3 520.97 USD (23.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.58% (3 514.31 USD)
エクイティによる:
7.73% (988.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 446
DE40 98
USTEC 74
US500 60
US30 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.7K
DE40 -1.5K
USTEC 290
US500 573
US30 -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 257K
DE40 -44K
USTEC 130K
US500 25K
US30 -161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +843.70 USD
最悪のトレード: -508 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 397.48 USD
最大連続損失: -964.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
3.89 × 6894
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/

  1. August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
  2. September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
  3. October 2nd, 2025: added DAX ORB.
  4. December 19th, 2025: stop trading during holidays.


レビューなし
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:32  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 21:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Ultimate Portfolio 2000
30 USD/月
58%
0
0
USD
10K
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
24%
1:500
