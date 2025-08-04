- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
721
利益トレード:
398 (55.20%)
損失トレード:
323 (44.80%)
ベストトレード:
843.70 USD
最悪のトレード:
-507.94 USD
総利益:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
総損失:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
最大連続の勝ち:
22 (2 397.48 USD)
最大連続利益:
2 397.48 USD (22)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
44.11%
最大入金額:
11.48%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
482 (66.85%)
短いトレード:
239 (33.15%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
8.00 USD
平均利益:
49.80 USD
平均損失:
-43.50 USD
最大連続の負け:
15 (-964.31 USD)
最大連続損失:
-1 637.90 USD (13)
月間成長:
6.23%
年間予想:
75.63%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
441.79 USD
最大の:
3 520.97 USD (23.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.58% (3 514.31 USD)
エクイティによる:
7.73% (988.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|98
|USTEC
|74
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.5K
|USTEC
|290
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-44K
|USTEC
|130K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +843.70 USD
最悪のトレード: -508 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 397.48 USD
最大連続損失: -964.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6894
63 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
レビューなし
Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
58%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
USD
24%
1:500