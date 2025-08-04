- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
721
Gewinntrades:
398 (55.20%)
Verlusttrades:
323 (44.80%)
Bester Trade:
843.70 USD
Schlechtester Trade:
-507.94 USD
Bruttoprofit:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Bruttoverlust:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (2 397.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 397.48 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
44.11%
Max deposit load:
11.48%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
482 (66.85%)
Short-Positionen:
239 (33.15%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
8.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-964.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 637.90 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.23%
Jahresprognose:
75.63%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
441.79 USD
Maximaler:
3 520.97 USD (23.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.58% (3 514.31 USD)
Kapital:
7.73% (988.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|98
|USTEC
|74
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.5K
|USTEC
|290
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-44K
|USTEC
|130K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +843.70 USD
Schlechtester Trade: -508 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 397.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6894
noch 63 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
Keine Bewertungen
Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
58%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
USD
24%
1:500