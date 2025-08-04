SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ultimate Portfolio 2000
Andrii Soma

Ultimate Portfolio 2000

Andrii Soma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
721
Gewinntrades:
398 (55.20%)
Verlusttrades:
323 (44.80%)
Bester Trade:
843.70 USD
Schlechtester Trade:
-507.94 USD
Bruttoprofit:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
Bruttoverlust:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (2 397.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 397.48 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
44.11%
Max deposit load:
11.48%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
482 (66.85%)
Short-Positionen:
239 (33.15%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
8.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-964.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 637.90 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.23%
Jahresprognose:
75.63%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
441.79 USD
Maximaler:
3 520.97 USD (23.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.58% (3 514.31 USD)
Kapital:
7.73% (988.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 446
DE40 98
USTEC 74
US500 60
US30 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.7K
DE40 -1.5K
USTEC 290
US500 573
US30 -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 257K
DE40 -44K
USTEC 130K
US500 25K
US30 -161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +843.70 USD
Schlechtester Trade: -508 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 397.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
3.89 × 6894
noch 63 ...
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/

  1. August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
  2. September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
  3. October 2nd, 2025: added DAX ORB.
  4. December 19th, 2025: stop trading during holidays.


Keine Bewertungen
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:32  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 21:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
