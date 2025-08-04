信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ultimate Portfolio 2000
Andrii Soma

Ultimate Portfolio 2000

Andrii Soma
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
721
盈利交易:
398 (55.20%)
亏损交易:
323 (44.80%)
最好交易:
843.70 USD
最差交易:
-507.94 USD
毛利:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
毛利亏损:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
最大连续赢利:
22 (2 397.48 USD)
最大连续盈利:
2 397.48 USD (22)
夏普比率:
0.10
交易活动:
44.11%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.64
长期交易:
482 (66.85%)
短期交易:
239 (33.15%)
利润因子:
1.41
预期回报:
8.00 USD
平均利润:
49.80 USD
平均损失:
-43.50 USD
最大连续失误:
15 (-964.31 USD)
最大连续亏损:
-1 637.90 USD (13)
每月增长:
6.23%
年度预测:
75.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
441.79 USD
最大值:
3 520.97 USD (23.61%)
相对跌幅:
结余:
23.58% (3 514.31 USD)
净值:
7.73% (988.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 446
DE40 98
USTEC 74
US500 60
US30 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.7K
DE40 -1.5K
USTEC 290
US500 573
US30 -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 257K
DE40 -44K
USTEC 130K
US500 25K
US30 -161K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +843.70 USD
最差交易: -508 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 397.48 USD
最大连续亏损: -964.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 182
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
3.89 × 6894
63 更多...
https://ultimate-portfolio-2000.lovable.app/

  1. August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
  2. September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
  3. October 2nd, 2025: added DAX ORB.
  4. December 19th, 2025: stop trading during holidays.


没有评论
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:32  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 21:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 21:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ultimate Portfolio 2000
每月30 USD
58%
0
0
USD
10K
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
24%
1:500
