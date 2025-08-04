- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
721
盈利交易:
398 (55.20%)
亏损交易:
323 (44.80%)
最好交易:
843.70 USD
最差交易:
-507.94 USD
毛利:
19 818.72 USD (1 400 576 pips)
毛利亏损:
-14 052.06 USD (1 193 554 pips)
最大连续赢利:
22 (2 397.48 USD)
最大连续盈利:
2 397.48 USD (22)
夏普比率:
0.10
交易活动:
44.11%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.64
长期交易:
482 (66.85%)
短期交易:
239 (33.15%)
利润因子:
1.41
预期回报:
8.00 USD
平均利润:
49.80 USD
平均损失:
-43.50 USD
最大连续失误:
15 (-964.31 USD)
最大连续亏损:
-1 637.90 USD (13)
每月增长:
6.23%
年度预测:
75.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
441.79 USD
最大值:
3 520.97 USD (23.61%)
相对跌幅:
结余:
23.58% (3 514.31 USD)
净值:
7.73% (988.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|DE40
|98
|USTEC
|74
|US500
|60
|US30
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.7K
|DE40
|-1.5K
|USTEC
|290
|US500
|573
|US30
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|257K
|DE40
|-44K
|USTEC
|130K
|US500
|25K
|US30
|-161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +843.70 USD
最差交易: -508 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 397.48 USD
最大连续亏损: -964.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 182
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.89 × 6894
- August 4th, 2025: start with 10k. Running 3 EAs: TGR, GTP, GBO - each with around 15% max dd.
- September 29th, 2025: start of the Ultimate Portfolio 2000 (38 strategies - Gold plus US indexes ORB).
- October 2nd, 2025: added DAX ORB.
- December 19th, 2025: stop trading during holidays.
没有评论
Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
99%
721
55%
44%
1.41
8.00
USD
USD
24%
1:500