Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
82 (85.41%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.58%)
En iyi işlem:
26.95 USD
En kötü işlem:
-30.38 USD
Brüt kâr:
278.58 USD (293 283 pips)
Brüt zarar:
-65.35 USD (33 605 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (95.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.60 USD (27)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
58 (60.42%)
Satış işlemleri:
38 (39.58%)
Kâr faktörü:
4.26
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.03 USD (2)
Aylık büyüme:
19.86%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.15 USD (12.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.23% (36.57 USD)
Varlığa göre:
15.79% (119.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 8
USDMXN 8
CADJPY 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPMXN 5
CHFJPY 5
USDJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
EURMXN 3
GBPCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDCHF 2
CNHJPY 2
USDNOK 2
AUDUSD 2
EURNOK 2
EURTRY 1
EURPLN 1
EURCAD 1
EURAUD 1
CADNOK 1
GBPSEK 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
GBPAUD 1
GBPSGD 1
EURHUF 1
USDSEK 1
USDDKK 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 25
USDMXN 28
CADJPY 13
AUDJPY 10
GBPJPY 6
GBPMXN 10
CHFJPY 42
USDJPY 31
AUDCAD 3
USDCHF 5
EURMXN 6
GBPCAD 8
AUDNZD 0
GBPCHF 3
EURGBP 7
CADCHF 2
EURUSD 10
USDCAD 5
AUDCHF 3
CNHJPY 3
USDNOK 8
AUDUSD -16
EURNOK 0
EURTRY 1
EURPLN 0
EURCAD -5
EURAUD -30
CADNOK -3
GBPSEK 2
GBPUSD 2
EURCHF 2
GBPAUD 4
GBPSGD 3
EURHUF 1
USDSEK 17
USDDKK 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 6.5K
USDMXN 94K
CADJPY 2.2K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY 3.1K
GBPMXN 48K
CHFJPY 4.8K
USDJPY 4.2K
AUDCAD 446
USDCHF 2.1K
EURMXN 15K
GBPCAD 2.1K
AUDNZD 93
GBPCHF 448
EURGBP 610
CADCHF 304
EURUSD 1.9K
USDCAD 792
AUDCHF 511
CNHJPY 198
USDNOK 3K
AUDUSD -293
EURNOK -4.5K
EURTRY 60K
EURPLN -384
EURCAD -1.6K
EURAUD -2.1K
CADNOK -11K
GBPSEK 9.3K
GBPUSD 413
EURCHF 276
GBPAUD 1.3K
GBPSGD 775
EURHUF 3.4K
USDSEK 8K
USDDKK 2.5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.95 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +95.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading.comMarkets-MT5
0.75 × 12
Bu algoritma, güçlü trend devamı için haftalık ve aylık Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanarak işlem yapar.


İnceleme yok
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.