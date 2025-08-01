- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
147 (77.77%)
損失トレード:
42 (22.22%)
ベストトレード:
60.61 USD
最悪のトレード:
-38.71 USD
総利益:
703.25 USD (657 020 pips)
総損失:
-137.62 USD (103 027 pips)
最大連続の勝ち:
33 (95.49 USD)
最大連続利益:
140.78 USD (9)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.10
長いトレード:
111 (58.73%)
短いトレード:
78 (41.27%)
プロフィットファクター:
5.11
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
4.78 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
6 (-9.72 USD)
最大連続損失:
-40.11 USD (2)
月間成長:
5.08%
年間予想:
61.63%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
40.11 USD (7.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.23% (36.57 USD)
エクイティによる:
15.79% (119.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|11
|USDMXN
|11
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|7
|GBPMXN
|6
|USDCHF
|6
|GBPSEK
|6
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|EURMXN
|5
|EURNOK
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURPLN
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|3
|AUDUSD
|3
|CADNOK
|3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|3
|GBPPLN
|3
|EURSEK
|3
|AUDNZD
|2
|EURTRY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|EURHUF
|2
|USDSEK
|2
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|2
|NZDJPY
|2
|USDDKK
|1
|USDHKD
|1
|EURCZK
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|39
|USDMXN
|49
|GBPJPY
|58
|CADJPY
|32
|AUDJPY
|41
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|61
|GBPMXN
|20
|USDCHF
|29
|GBPSEK
|28
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|12
|EURMXN
|8
|EURNOK
|-6
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|14
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|-27
|GBPUSD
|-15
|CADCHF
|1
|EURPLN
|2
|CNHJPY
|4
|USDNOK
|10
|AUDUSD
|-6
|CADNOK
|-3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|1
|GBPPLN
|-1
|EURSEK
|71
|AUDNZD
|0
|EURTRY
|5
|EURCAD
|-6
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|EURHUF
|2
|USDSEK
|27
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|4
|NZDJPY
|14
|USDDKK
|3
|USDHKD
|0
|EURCZK
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|11K
|USDMXN
|133K
|GBPJPY
|8.9K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|7.2K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.9K
|GBPMXN
|67K
|USDCHF
|3.5K
|GBPSEK
|58K
|GBPCHF
|293
|EURUSD
|879
|EURMXN
|47K
|EURNOK
|-31K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|4.7K
|AUDCHF
|184
|EURAUD
|-796
|GBPUSD
|2.7K
|CADCHF
|70
|EURPLN
|2.2K
|CNHJPY
|745
|USDNOK
|8.4K
|AUDUSD
|257
|CADNOK
|-13K
|GBPSGD
|808
|CHFNOK
|6.4K
|GBPPLN
|-3.7K
|EURSEK
|11K
|AUDNZD
|93
|EURTRY
|135K
|EURCAD
|-2.2K
|EURCHF
|689
|GBPAUD
|-318
|EURHUF
|6.2K
|USDSEK
|17K
|EURSGD
|1.1K
|GBPNOK
|31K
|NZDJPY
|3.1K
|USDDKK
|2.5K
|USDHKD
|0
|EURCZK
|2.6K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.61 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +95.49 USD
最大連続損失: -9.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Trading.comMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 12
私のシステムは、自動化されたFX戦略であり、フィボナッチ・リトレースメントとトレンドフィルターを組み合わせることで、複数の通貨ペアにおいて高確率のエントリーポイントを捉えます。あらかじめ定義されたリスク管理、注文数の制限、そして動的な調整を活用することで、非常に低いドローダウンを維持しつつ、高い勝率と安定した月次利益を実現します。
レビューなし
