シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 88%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
147 (77.77%)
損失トレード:
42 (22.22%)
ベストトレード:
60.61 USD
最悪のトレード:
-38.71 USD
総利益:
703.25 USD (657 020 pips)
総損失:
-137.62 USD (103 027 pips)
最大連続の勝ち:
33 (95.49 USD)
最大連続利益:
140.78 USD (9)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.10
長いトレード:
111 (58.73%)
短いトレード:
78 (41.27%)
プロフィットファクター:
5.11
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
4.78 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
6 (-9.72 USD)
最大連続損失:
-40.11 USD (2)
月間成長:
5.08%
年間予想:
61.63%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
40.11 USD (7.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.23% (36.57 USD)
エクイティによる:
15.79% (119.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
USDCHF 6
GBPSEK 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
EURMXN 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
GBPUSD 4
CADCHF 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
NZDJPY 2
USDDKK 1
USDHKD 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
USDCHF 29
GBPSEK 28
GBPCHF 7
EURUSD 12
EURMXN 8
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
USDCAD 7
AUDCHF 2
EURAUD -27
GBPUSD -15
CADCHF 1
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
NZDJPY 14
USDDKK 3
USDHKD 0
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
USDCHF 3.5K
GBPSEK 58K
GBPCHF 293
EURUSD 879
EURMXN 47K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
USDCAD 4.7K
AUDCHF 184
EURAUD -796
GBPUSD 2.7K
CADCHF 70
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
NZDJPY 3.1K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.61 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +95.49 USD
最大連続損失: -9.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Trading.comMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

私のシステムは、自動化されたFX戦略であり、フィボナッチ・リトレースメントとトレンドフィルターを組み合わせることで、複数の通貨ペアにおいて高確率のエントリーポイントを捉えます。あらかじめ定義されたリスク管理、注文数の制限、そして動的な調整を活用することで、非常に低いドローダウンを維持しつつ、高い勝率と安定した月次利益を実現します。


レビューなし
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 01:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.06 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fibonacci Algorithm Bot
30 USD/月
88%
0
0
USD
1.3K
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
16%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください