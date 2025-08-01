SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
147 (77.77%)
Negociações com perda:
42 (22.22%)
Melhor negociação:
60.61 USD
Pior negociação:
-38.71 USD
Lucro bruto:
703.25 USD (657 020 pips)
Perda bruta:
-137.62 USD (103 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (95.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.78 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.82%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.10
Negociações longas:
111 (58.73%)
Negociações curtas:
78 (41.27%)
Fator de lucro:
5.11
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-9.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.11 USD (2)
Crescimento mensal:
5.08%
Previsão anual:
61.63%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
40.11 USD (7.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.23% (36.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (119.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
USDCHF 6
GBPSEK 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
EURMXN 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
GBPUSD 4
CADCHF 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
NZDJPY 2
USDDKK 1
USDHKD 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
USDCHF 29
GBPSEK 28
GBPCHF 7
EURUSD 12
EURMXN 8
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
USDCAD 7
AUDCHF 2
EURAUD -27
GBPUSD -15
CADCHF 1
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
NZDJPY 14
USDDKK 3
USDHKD 0
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
USDCHF 3.5K
GBPSEK 58K
GBPCHF 293
EURUSD 879
EURMXN 47K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
USDCAD 4.7K
AUDCHF 184
EURAUD -796
GBPUSD 2.7K
CADCHF 70
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
NZDJPY 3.1K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.61 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +95.49 USD
Máxima perda consecutiva: -9.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
Meu sistema é uma estratégia automatizada de Forex que combina retrações de Fibonacci com filtros de tendência para identificar entradas de alta probabilidade em múltiplos pares. Ele utiliza controles de risco predefinidos, limites de ordens e ajustes dinâmicos para manter os rebaixamentos muito baixos, ao mesmo tempo em que preserva uma alta taxa de acertos e ganhos mensais consistentes.


Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fibonacci Algorithm Bot
30 USD por mês
88%
0
0
USD
1.3K
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
16%
1:1
