Negociações:
189
Negociações com lucro:
147 (77.77%)
Negociações com perda:
42 (22.22%)
Melhor negociação:
60.61 USD
Pior negociação:
-38.71 USD
Lucro bruto:
703.25 USD (657 020 pips)
Perda bruta:
-137.62 USD (103 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (95.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.78 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.82%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.10
Negociações longas:
111 (58.73%)
Negociações curtas:
78 (41.27%)
Fator de lucro:
5.11
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-9.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.11 USD (2)
Crescimento mensal:
5.08%
Previsão anual:
61.63%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
40.11 USD (7.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.23% (36.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (119.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|11
|USDMXN
|11
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|7
|GBPMXN
|6
|USDCHF
|6
|GBPSEK
|6
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|EURMXN
|5
|EURNOK
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURPLN
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|3
|AUDUSD
|3
|CADNOK
|3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|3
|GBPPLN
|3
|EURSEK
|3
|AUDNZD
|2
|EURTRY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|EURHUF
|2
|USDSEK
|2
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|2
|NZDJPY
|2
|USDDKK
|1
|USDHKD
|1
|EURCZK
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|39
|USDMXN
|49
|GBPJPY
|58
|CADJPY
|32
|AUDJPY
|41
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|61
|GBPMXN
|20
|USDCHF
|29
|GBPSEK
|28
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|12
|EURMXN
|8
|EURNOK
|-6
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|14
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|-27
|GBPUSD
|-15
|CADCHF
|1
|EURPLN
|2
|CNHJPY
|4
|USDNOK
|10
|AUDUSD
|-6
|CADNOK
|-3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|1
|GBPPLN
|-1
|EURSEK
|71
|AUDNZD
|0
|EURTRY
|5
|EURCAD
|-6
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|EURHUF
|2
|USDSEK
|27
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|4
|NZDJPY
|14
|USDDKK
|3
|USDHKD
|0
|EURCZK
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|11K
|USDMXN
|133K
|GBPJPY
|8.9K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|7.2K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.9K
|GBPMXN
|67K
|USDCHF
|3.5K
|GBPSEK
|58K
|GBPCHF
|293
|EURUSD
|879
|EURMXN
|47K
|EURNOK
|-31K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|4.7K
|AUDCHF
|184
|EURAUD
|-796
|GBPUSD
|2.7K
|CADCHF
|70
|EURPLN
|2.2K
|CNHJPY
|745
|USDNOK
|8.4K
|AUDUSD
|257
|CADNOK
|-13K
|GBPSGD
|808
|CHFNOK
|6.4K
|GBPPLN
|-3.7K
|EURSEK
|11K
|AUDNZD
|93
|EURTRY
|135K
|EURCAD
|-2.2K
|EURCHF
|689
|GBPAUD
|-318
|EURHUF
|6.2K
|USDSEK
|17K
|EURSGD
|1.1K
|GBPNOK
|31K
|NZDJPY
|3.1K
|USDDKK
|2.5K
|USDHKD
|0
|EURCZK
|2.6K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.61 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +95.49 USD
Máxima perda consecutiva: -9.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 12
Meu sistema é uma estratégia automatizada de Forex que combina retrações de Fibonacci com filtros de tendência para identificar entradas de alta probabilidade em múltiplos pares. Ele utiliza controles de risco predefinidos, limites de ordens e ajustes dinâmicos para manter os rebaixamentos muito baixos, ao mesmo tempo em que preserva uma alta taxa de acertos e ganhos mensais consistentes.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
88%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
USD
16%
1:1