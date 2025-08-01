信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 88%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
189
盈利交易:
147 (77.77%)
亏损交易:
42 (22.22%)
最好交易:
60.61 USD
最差交易:
-38.71 USD
毛利:
703.25 USD (657 020 pips)
毛利亏损:
-137.62 USD (103 027 pips)
最大连续赢利:
33 (95.49 USD)
最大连续盈利:
140.78 USD (9)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.10
长期交易:
111 (58.73%)
短期交易:
78 (41.27%)
利润因子:
5.11
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
4.78 USD
平均损失:
-3.28 USD
最大连续失误:
6 (-9.72 USD)
最大连续亏损:
-40.11 USD (2)
每月增长:
5.08%
年度预测:
61.63%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
40.11 USD (7.55%)
相对跌幅:
结余:
5.23% (36.57 USD)
净值:
15.79% (119.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
USDCHF 6
GBPSEK 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
EURMXN 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
GBPUSD 4
CADCHF 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
NZDJPY 2
USDDKK 1
USDHKD 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
USDCHF 29
GBPSEK 28
GBPCHF 7
EURUSD 12
EURMXN 8
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
USDCAD 7
AUDCHF 2
EURAUD -27
GBPUSD -15
CADCHF 1
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
NZDJPY 14
USDDKK 3
USDHKD 0
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
USDCHF 3.5K
GBPSEK 58K
GBPCHF 293
EURUSD 879
EURMXN 47K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
USDCAD 4.7K
AUDCHF 184
EURAUD -796
GBPUSD 2.7K
CADCHF 70
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
NZDJPY 3.1K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +60.61 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +95.49 USD
最大连续亏损: -9.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Trading.comMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
我的系统是一套自动化外汇交易策略，结合斐波那契回调与趋势过滤器，在多个货币对中捕捉高概率入场点。它使用预设的风险控制、订单数量限制以及动态调整，在保持极低回撤的同时，实现较高的胜率和稳定的月度收益。


没有评论
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
2025.11.20 11:51
2025.11.05 01:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
2025.11.02 12:09
2025.10.06 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
2025.09.29 11:14
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
2025.08.06 07:36
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fibonacci Algorithm Bot
每月30 USD
88%
0
0
USD
1.3K
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
16%
1:1
