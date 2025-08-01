- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
147 (77.77%)
亏损交易:
42 (22.22%)
最好交易:
60.61 USD
最差交易:
-38.71 USD
毛利:
703.25 USD (657 020 pips)
毛利亏损:
-137.62 USD (103 027 pips)
最大连续赢利:
33 (95.49 USD)
最大连续盈利:
140.78 USD (9)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.10
长期交易:
111 (58.73%)
短期交易:
78 (41.27%)
利润因子:
5.11
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
4.78 USD
平均损失:
-3.28 USD
最大连续失误:
6 (-9.72 USD)
最大连续亏损:
-40.11 USD (2)
每月增长:
5.08%
年度预测:
61.63%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
40.11 USD (7.55%)
相对跌幅:
结余:
5.23% (36.57 USD)
净值:
15.79% (119.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|11
|USDMXN
|11
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|7
|GBPMXN
|6
|USDCHF
|6
|GBPSEK
|6
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|EURMXN
|5
|EURNOK
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURPLN
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|3
|AUDUSD
|3
|CADNOK
|3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|3
|GBPPLN
|3
|EURSEK
|3
|AUDNZD
|2
|EURTRY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|EURHUF
|2
|USDSEK
|2
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|2
|NZDJPY
|2
|USDDKK
|1
|USDHKD
|1
|EURCZK
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|39
|USDMXN
|49
|GBPJPY
|58
|CADJPY
|32
|AUDJPY
|41
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|61
|GBPMXN
|20
|USDCHF
|29
|GBPSEK
|28
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|12
|EURMXN
|8
|EURNOK
|-6
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|14
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|-27
|GBPUSD
|-15
|CADCHF
|1
|EURPLN
|2
|CNHJPY
|4
|USDNOK
|10
|AUDUSD
|-6
|CADNOK
|-3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|1
|GBPPLN
|-1
|EURSEK
|71
|AUDNZD
|0
|EURTRY
|5
|EURCAD
|-6
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|EURHUF
|2
|USDSEK
|27
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|4
|NZDJPY
|14
|USDDKK
|3
|USDHKD
|0
|EURCZK
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|11K
|USDMXN
|133K
|GBPJPY
|8.9K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|7.2K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.9K
|GBPMXN
|67K
|USDCHF
|3.5K
|GBPSEK
|58K
|GBPCHF
|293
|EURUSD
|879
|EURMXN
|47K
|EURNOK
|-31K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|4.7K
|AUDCHF
|184
|EURAUD
|-796
|GBPUSD
|2.7K
|CADCHF
|70
|EURPLN
|2.2K
|CNHJPY
|745
|USDNOK
|8.4K
|AUDUSD
|257
|CADNOK
|-13K
|GBPSGD
|808
|CHFNOK
|6.4K
|GBPPLN
|-3.7K
|EURSEK
|11K
|AUDNZD
|93
|EURTRY
|135K
|EURCAD
|-2.2K
|EURCHF
|689
|GBPAUD
|-318
|EURHUF
|6.2K
|USDSEK
|17K
|EURSGD
|1.1K
|GBPNOK
|31K
|NZDJPY
|3.1K
|USDDKK
|2.5K
|USDHKD
|0
|EURCZK
|2.6K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.61 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +95.49 USD
最大连续亏损: -9.72 USD
我的系统是一套自动化外汇交易策略，结合斐波那契回调与趋势过滤器，在多个货币对中捕捉高概率入场点。它使用预设的风险控制、订单数量限制以及动态调整，在保持极低回撤的同时，实现较高的胜率和稳定的月度收益。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
88%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
USD
16%
1:1