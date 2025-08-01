SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
82 (85.41%)
Perte trades:
14 (14.58%)
Meilleure transaction:
26.95 USD
Pire transaction:
-30.38 USD
Bénéfice brut:
278.58 USD (293 283 pips)
Perte brute:
-65.35 USD (33 605 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (95.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.60 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.82%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.59
Longs trades:
58 (60.42%)
Courts trades:
38 (39.58%)
Facteur de profit:
4.26
Rendement attendu:
2.22 USD
Bénéfice moyen:
3.40 USD
Perte moyenne:
-4.67 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.03 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.86%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.15 USD (12.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.23% (36.57 USD)
Par fonds propres:
15.79% (119.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 8
USDMXN 8
CADJPY 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPMXN 5
CHFJPY 5
USDJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
EURMXN 3
GBPCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDCHF 2
CNHJPY 2
USDNOK 2
AUDUSD 2
EURNOK 2
EURTRY 1
EURPLN 1
EURCAD 1
EURAUD 1
CADNOK 1
GBPSEK 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
GBPAUD 1
GBPSGD 1
EURHUF 1
USDSEK 1
USDDKK 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 25
USDMXN 28
CADJPY 13
AUDJPY 10
GBPJPY 6
GBPMXN 10
CHFJPY 42
USDJPY 31
AUDCAD 3
USDCHF 5
EURMXN 6
GBPCAD 8
AUDNZD 0
GBPCHF 3
EURGBP 7
CADCHF 2
EURUSD 10
USDCAD 5
AUDCHF 3
CNHJPY 3
USDNOK 8
AUDUSD -16
EURNOK 0
EURTRY 1
EURPLN 0
EURCAD -5
EURAUD -30
CADNOK -3
GBPSEK 2
GBPUSD 2
EURCHF 2
GBPAUD 4
GBPSGD 3
EURHUF 1
USDSEK 17
USDDKK 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 6.5K
USDMXN 94K
CADJPY 2.2K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY 3.1K
GBPMXN 48K
CHFJPY 4.8K
USDJPY 4.2K
AUDCAD 446
USDCHF 2.1K
EURMXN 15K
GBPCAD 2.1K
AUDNZD 93
GBPCHF 448
EURGBP 610
CADCHF 304
EURUSD 1.9K
USDCAD 792
AUDCHF 511
CNHJPY 198
USDNOK 3K
AUDUSD -293
EURNOK -4.5K
EURTRY 60K
EURPLN -384
EURCAD -1.6K
EURAUD -2.1K
CADNOK -11K
GBPSEK 9.3K
GBPUSD 413
EURCHF 276
GBPAUD 1.3K
GBPSGD 775
EURHUF 3.4K
USDSEK 8K
USDDKK 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.95 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +95.49 USD
Perte consécutive maximale: -1.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Trading.comMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading.comMarkets-MT5
0.75 × 12
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Cet algorithme effectue des transactions en utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci hebdomadaires et mensuels pour une forte continuation de la tendance.
Aucun avis
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fibonacci Algorithm Bot
30 USD par mois
37%
0
0
USD
814
USD
9
2%
96
85%
100%
4.26
2.22
USD
16%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.