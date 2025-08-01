- Прирост
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
147 (77.77%)
Убыточных трейдов:
42 (22.22%)
Лучший трейд:
60.61 USD
Худший трейд:
-38.71 USD
Общая прибыль:
703.25 USD (657 020 pips)
Общий убыток:
-137.62 USD (103 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (95.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.78 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.82%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
14.10
Длинных трейдов:
111 (58.73%)
Коротких трейдов:
78 (41.27%)
Профит фактор:
5.11
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-9.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.11 USD (2)
Прирост в месяц:
5.08%
Годовой прогноз:
61.63%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.11 USD (7.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.23% (36.57 USD)
По эквити:
15.79% (119.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|11
|USDMXN
|11
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|7
|GBPMXN
|6
|USDCHF
|6
|GBPSEK
|6
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|EURMXN
|5
|EURNOK
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURPLN
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|3
|AUDUSD
|3
|CADNOK
|3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|3
|GBPPLN
|3
|EURSEK
|3
|AUDNZD
|2
|EURTRY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|EURHUF
|2
|USDSEK
|2
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|2
|NZDJPY
|2
|USDDKK
|1
|USDHKD
|1
|EURCZK
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|39
|USDMXN
|49
|GBPJPY
|58
|CADJPY
|32
|AUDJPY
|41
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|61
|GBPMXN
|20
|USDCHF
|29
|GBPSEK
|28
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|12
|EURMXN
|8
|EURNOK
|-6
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|14
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|-27
|GBPUSD
|-15
|CADCHF
|1
|EURPLN
|2
|CNHJPY
|4
|USDNOK
|10
|AUDUSD
|-6
|CADNOK
|-3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|1
|GBPPLN
|-1
|EURSEK
|71
|AUDNZD
|0
|EURTRY
|5
|EURCAD
|-6
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|EURHUF
|2
|USDSEK
|27
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|4
|NZDJPY
|14
|USDDKK
|3
|USDHKD
|0
|EURCZK
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|11K
|USDMXN
|133K
|GBPJPY
|8.9K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|7.2K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.9K
|GBPMXN
|67K
|USDCHF
|3.5K
|GBPSEK
|58K
|GBPCHF
|293
|EURUSD
|879
|EURMXN
|47K
|EURNOK
|-31K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|4.7K
|AUDCHF
|184
|EURAUD
|-796
|GBPUSD
|2.7K
|CADCHF
|70
|EURPLN
|2.2K
|CNHJPY
|745
|USDNOK
|8.4K
|AUDUSD
|257
|CADNOK
|-13K
|GBPSGD
|808
|CHFNOK
|6.4K
|GBPPLN
|-3.7K
|EURSEK
|11K
|AUDNZD
|93
|EURTRY
|135K
|EURCAD
|-2.2K
|EURCHF
|689
|GBPAUD
|-318
|EURHUF
|6.2K
|USDSEK
|17K
|EURSGD
|1.1K
|GBPNOK
|31K
|NZDJPY
|3.1K
|USDDKK
|2.5K
|USDHKD
|0
|EURCZK
|2.6K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-666
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.61 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +95.49 USD
Макс. убыток в серии: -9.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Trading.comMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 12
Моя система — это автоматизированная стратегия на рынке Forex, которая сочетает уровни коррекции Фибоначчи с фильтрами тренда для поиска высоковероятных точек входа по нескольким валютным парам. Она использует заранее определённые правила управления рисками, лимиты на количество ордеров и динамические корректировки, что позволяет поддерживать очень низкие просадки при сохранении высокого процента прибыльных сделок и стабильной ежемесячной доходности.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
USD
16%
1:1