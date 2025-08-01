SegnaliSezioni
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 37%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
82 (85.41%)
Loss Trade:
14 (14.58%)
Best Trade:
26.95 USD
Worst Trade:
-30.38 USD
Profitto lordo:
278.58 USD (293 283 pips)
Perdita lorda:
-65.35 USD (33 605 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (95.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.60 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
58 (60.42%)
Short Trade:
38 (39.58%)
Fattore di profitto:
4.26
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.03 USD (2)
Crescita mensile:
19.86%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.15 USD (12.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.23% (36.57 USD)
Per equità:
15.79% (119.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 8
USDMXN 8
CADJPY 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPMXN 5
CHFJPY 5
USDJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
EURMXN 3
GBPCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDCHF 2
CNHJPY 2
USDNOK 2
AUDUSD 2
EURNOK 2
EURTRY 1
EURPLN 1
EURCAD 1
EURAUD 1
CADNOK 1
GBPSEK 1
GBPUSD 1
EURCHF 1
GBPAUD 1
GBPSGD 1
EURHUF 1
USDSEK 1
USDDKK 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 25
USDMXN 28
CADJPY 13
AUDJPY 10
GBPJPY 6
GBPMXN 10
CHFJPY 42
USDJPY 31
AUDCAD 3
USDCHF 5
EURMXN 6
GBPCAD 8
AUDNZD 0
GBPCHF 3
EURGBP 7
CADCHF 2
EURUSD 10
USDCAD 5
AUDCHF 3
CNHJPY 3
USDNOK 8
AUDUSD -16
EURNOK 0
EURTRY 1
EURPLN 0
EURCAD -5
EURAUD -30
CADNOK -3
GBPSEK 2
GBPUSD 2
EURCHF 2
GBPAUD 4
GBPSGD 3
EURHUF 1
USDSEK 17
USDDKK 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 6.5K
USDMXN 94K
CADJPY 2.2K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY 3.1K
GBPMXN 48K
CHFJPY 4.8K
USDJPY 4.2K
AUDCAD 446
USDCHF 2.1K
EURMXN 15K
GBPCAD 2.1K
AUDNZD 93
GBPCHF 448
EURGBP 610
CADCHF 304
EURUSD 1.9K
USDCAD 792
AUDCHF 511
CNHJPY 198
USDNOK 3K
AUDUSD -293
EURNOK -4.5K
EURTRY 60K
EURPLN -384
EURCAD -1.6K
EURAUD -2.1K
CADNOK -11K
GBPSEK 9.3K
GBPUSD 413
EURCHF 276
GBPAUD 1.3K
GBPSGD 775
EURHUF 3.4K
USDSEK 8K
USDDKK 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.95 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +95.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading.comMarkets-MT5
0.75 × 12
Questo algoritmo effettua operazioni utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci settimanali e mensili per una forte continuazione del trend.
Non ci sono recensioni
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
