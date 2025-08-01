- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
82 (85.41%)
Loss Trade:
14 (14.58%)
Best Trade:
26.95 USD
Worst Trade:
-30.38 USD
Profitto lordo:
278.58 USD (293 283 pips)
Perdita lorda:
-65.35 USD (33 605 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (95.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.60 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
58 (60.42%)
Short Trade:
38 (39.58%)
Fattore di profitto:
4.26
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.03 USD (2)
Crescita mensile:
19.86%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.15 USD (12.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.23% (36.57 USD)
Per equità:
15.79% (119.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8
|USDMXN
|8
|CADJPY
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPMXN
|5
|CHFJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|EURMXN
|3
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|CNHJPY
|2
|USDNOK
|2
|AUDUSD
|2
|EURNOK
|2
|EURTRY
|1
|EURPLN
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|CADNOK
|1
|GBPSEK
|1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|1
|GBPSGD
|1
|EURHUF
|1
|USDSEK
|1
|USDDKK
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|25
|USDMXN
|28
|CADJPY
|13
|AUDJPY
|10
|GBPJPY
|6
|GBPMXN
|10
|CHFJPY
|42
|USDJPY
|31
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|5
|EURMXN
|6
|GBPCAD
|8
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|7
|CADCHF
|2
|EURUSD
|10
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|8
|AUDUSD
|-16
|EURNOK
|0
|EURTRY
|1
|EURPLN
|0
|EURCAD
|-5
|EURAUD
|-30
|CADNOK
|-3
|GBPSEK
|2
|GBPUSD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|4
|GBPSGD
|3
|EURHUF
|1
|USDSEK
|17
|USDDKK
|3
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|6.5K
|USDMXN
|94K
|CADJPY
|2.2K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|3.1K
|GBPMXN
|48K
|CHFJPY
|4.8K
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|446
|USDCHF
|2.1K
|EURMXN
|15K
|GBPCAD
|2.1K
|AUDNZD
|93
|GBPCHF
|448
|EURGBP
|610
|CADCHF
|304
|EURUSD
|1.9K
|USDCAD
|792
|AUDCHF
|511
|CNHJPY
|198
|USDNOK
|3K
|AUDUSD
|-293
|EURNOK
|-4.5K
|EURTRY
|60K
|EURPLN
|-384
|EURCAD
|-1.6K
|EURAUD
|-2.1K
|CADNOK
|-11K
|GBPSEK
|9.3K
|GBPUSD
|413
|EURCHF
|276
|GBPAUD
|1.3K
|GBPSGD
|775
|EURHUF
|3.4K
|USDSEK
|8K
|USDDKK
|2.5K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.95 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +95.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.75 × 12
Questo algoritmo effettua operazioni utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci settimanali e mensili per una forte continuazione del trend.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
814
USD
USD
9
2%
96
85%
100%
4.26
2.22
USD
USD
16%
1:1