- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|11
|USDMXN
|11
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|7
|GBPMXN
|6
|USDCHF
|6
|GBPSEK
|6
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|EURMXN
|5
|EURNOK
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURPLN
|3
|CNHJPY
|3
|USDNOK
|3
|AUDUSD
|3
|CADNOK
|3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|3
|GBPPLN
|3
|EURSEK
|3
|AUDNZD
|2
|EURTRY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|EURHUF
|2
|USDSEK
|2
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|2
|NZDJPY
|2
|USDDKK
|1
|USDHKD
|1
|EURCZK
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|39
|USDMXN
|49
|GBPJPY
|58
|CADJPY
|32
|AUDJPY
|41
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|61
|GBPMXN
|20
|USDCHF
|29
|GBPSEK
|28
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|12
|EURMXN
|8
|EURNOK
|-6
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|14
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|-27
|GBPUSD
|-15
|CADCHF
|1
|EURPLN
|2
|CNHJPY
|4
|USDNOK
|10
|AUDUSD
|-6
|CADNOK
|-3
|GBPSGD
|3
|CHFNOK
|1
|GBPPLN
|-1
|EURSEK
|71
|AUDNZD
|0
|EURTRY
|5
|EURCAD
|-6
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|EURHUF
|2
|USDSEK
|27
|EURSGD
|2
|GBPNOK
|4
|NZDJPY
|14
|USDDKK
|3
|USDHKD
|0
|EURCZK
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|11K
|USDMXN
|133K
|GBPJPY
|8.9K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|7.2K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.9K
|GBPMXN
|67K
|USDCHF
|3.5K
|GBPSEK
|58K
|GBPCHF
|293
|EURUSD
|879
|EURMXN
|47K
|EURNOK
|-31K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|4.7K
|AUDCHF
|184
|EURAUD
|-796
|GBPUSD
|2.7K
|CADCHF
|70
|EURPLN
|2.2K
|CNHJPY
|745
|USDNOK
|8.4K
|AUDUSD
|257
|CADNOK
|-13K
|GBPSGD
|808
|CHFNOK
|6.4K
|GBPPLN
|-3.7K
|EURSEK
|11K
|AUDNZD
|93
|EURTRY
|135K
|EURCAD
|-2.2K
|EURCHF
|689
|GBPAUD
|-318
|EURHUF
|6.2K
|USDSEK
|17K
|EURSGD
|1.1K
|GBPNOK
|31K
|NZDJPY
|3.1K
|USDDKK
|2.5K
|USDHKD
|0
|EURCZK
|2.6K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 12
Mein System ist eine automatisierte Forex-Strategie, die Fibonacci-Retracements mit Trendfiltern kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiege über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. Es nutzt vordefinierte Risikokontrollen, Orderlimits und dynamische Anpassungen, um Drawdowns sehr gering zu halten, während gleichzeitig eine hohe Trefferquote und konsistente monatliche Gewinne aufrechterhalten werden.
