Signale / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 88%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
147 (77.77%)
Verlusttrades:
42 (22.22%)
Bester Trade:
60.61 USD
Schlechtester Trade:
-38.71 USD
Bruttoprofit:
703.25 USD (657 020 pips)
Bruttoverlust:
-137.62 USD (103 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (95.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.78 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
99.82%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
14.10
Long-Positionen:
111 (58.73%)
Short-Positionen:
78 (41.27%)
Profit-Faktor:
5.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-9.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.43%
Jahresprognose:
65.90%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
40.11 USD (7.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.23% (36.57 USD)
Kapital:
15.79% (119.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
USDCHF 6
GBPSEK 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
EURMXN 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
GBPUSD 4
CADCHF 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
NZDJPY 2
USDDKK 1
USDHKD 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
USDCHF 29
GBPSEK 28
GBPCHF 7
EURUSD 12
EURMXN 8
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
USDCAD 7
AUDCHF 2
EURAUD -27
GBPUSD -15
CADCHF 1
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
NZDJPY 14
USDDKK 3
USDHKD 0
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
USDCHF 3.5K
GBPSEK 58K
GBPCHF 293
EURUSD 879
EURMXN 47K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
USDCAD 4.7K
AUDCHF 184
EURAUD -796
GBPUSD 2.7K
CADCHF 70
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
NZDJPY 3.1K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.61 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
Mein System ist eine automatisierte Forex-Strategie, die Fibonacci-Retracements mit Trendfiltern kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiege über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. Es nutzt vordefinierte Risikokontrollen, Orderlimits und dynamische Anpassungen, um Drawdowns sehr gering zu halten, während gleichzeitig eine hohe Trefferquote und konsistente monatliche Gewinne aufrechterhalten werden.


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fibonacci Algorithm Bot
30 USD pro Monat
88%
0
0
USD
1.3K
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
16%
1:1
