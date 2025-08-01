SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 88%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
147 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
42 (22.22%)
Mejor transacción:
60.61 USD
Peor transacción:
-38.71 USD
Beneficio Bruto:
703.25 USD (657 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.62 USD (103 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (95.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.78 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
99.82%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
14.10
Transacciones Largas:
111 (58.73%)
Transacciones Cortas:
78 (41.27%)
Factor de Beneficio:
5.11
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
4.78 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-9.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.08%
Pronóstico anual:
61.63%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
40.11 USD (7.55%)
Reducción relativa:
De balance:
5.23% (36.57 USD)
De fondos:
15.79% (119.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
USDCHF 6
GBPSEK 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
EURMXN 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
GBPUSD 4
CADCHF 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
NZDJPY 2
USDDKK 1
USDHKD 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
USDCHF 29
GBPSEK 28
GBPCHF 7
EURUSD 12
EURMXN 8
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
USDCAD 7
AUDCHF 2
EURAUD -27
GBPUSD -15
CADCHF 1
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
NZDJPY 14
USDDKK 3
USDHKD 0
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
USDCHF 3.5K
GBPSEK 58K
GBPCHF 293
EURUSD 879
EURMXN 47K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
USDCAD 4.7K
AUDCHF 184
EURAUD -796
GBPUSD 2.7K
CADCHF 70
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
NZDJPY 3.1K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.61 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +95.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Trading.comMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Mi sistema es una estrategia automatizada de divisas que combina retrocesos de Fibonacci con filtros de tendencia para identificar entradas de alta probabilidad en múltiples pares. Utiliza controles de riesgo predefinidos, límites de órdenes y ajustes dinámicos para mantener las reducciones de capital muy bajas, al mismo tiempo que conserva una alta tasa de aciertos y ganancias mensuales consistentes.


No hay comentarios
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 01:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.06 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fibonacci Algorithm Bot
30 USD al mes
88%
0
0
USD
1.3K
USD
22
26%
189
77%
100%
5.11
2.99
USD
16%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.