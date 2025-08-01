SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Fibonacci Algorithm Bot
Alex Reyes

Fibonacci Algorithm Bot

Alex Reyes
0 reviews
Reliability
21 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 81%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
184
Profit Trades:
142 (77.17%)
Loss Trades:
42 (22.83%)
Best trade:
60.61 USD
Worst trade:
-38.71 USD
Gross Profit:
658.15 USD (636 849 pips)
Gross Loss:
-137.62 USD (103 027 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (95.49 USD)
Maximal consecutive profit:
140.78 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
99.82%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
12.98
Long Trades:
109 (59.24%)
Short Trades:
75 (40.76%)
Profit Factor:
4.78
Expected Payoff:
2.83 USD
Average Profit:
4.63 USD
Average Loss:
-3.28 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-9.72 USD)
Maximal consecutive loss:
-40.11 USD (2)
Monthly growth:
1.55%
Annual Forecast:
18.84%
Algo trading:
27%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
40.11 USD (7.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.23% (36.57 USD)
By Equity:
15.79% (119.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPY 11
USDMXN 11
GBPJPY 10
CADJPY 10
AUDJPY 10
CHFJPY 9
USDJPY 7
GBPMXN 6
GBPCHF 5
EURUSD 5
USDCHF 5
EURMXN 5
GBPSEK 5
EURNOK 5
GBPCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
CADCHF 3
USDCAD 3
EURPLN 3
CNHJPY 3
USDNOK 3
AUDUSD 3
CADNOK 3
GBPUSD 3
GBPSGD 3
CHFNOK 3
GBPPLN 3
EURSEK 3
AUDNZD 2
EURTRY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
EURHUF 2
USDSEK 2
EURSGD 2
GBPNOK 2
USDDKK 1
USDHKD 1
NZDJPY 1
EURCZK 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 39
USDMXN 49
GBPJPY 58
CADJPY 32
AUDJPY 41
CHFJPY 57
USDJPY 61
GBPMXN 20
GBPCHF 7
EURUSD 12
USDCHF 16
EURMXN 8
GBPSEK 27
EURNOK -6
GBPCAD 7
AUDCAD 6
EURGBP 14
AUDCHF 2
EURAUD -27
CADCHF 1
USDCAD 4
EURPLN 2
CNHJPY 4
USDNOK 10
AUDUSD -6
CADNOK -3
GBPUSD -35
GBPSGD 3
CHFNOK 1
GBPPLN -1
EURSEK 71
AUDNZD 0
EURTRY 5
EURCAD -6
EURCHF 4
GBPAUD 1
EURHUF 2
USDSEK 27
EURSGD 2
GBPNOK 4
USDDKK 3
USDHKD 0
NZDJPY 7
EURCZK 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 11K
USDMXN 133K
GBPJPY 8.9K
CADJPY 5.9K
AUDJPY 7.2K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.9K
GBPMXN 67K
GBPCHF 293
EURUSD 879
USDCHF 2.2K
EURMXN 47K
GBPSEK 48K
EURNOK -31K
GBPCAD 2K
AUDCAD 1.4K
EURGBP 1.8K
AUDCHF 184
EURAUD -796
CADCHF 70
USDCAD 290
EURPLN 2.2K
CNHJPY 745
USDNOK 8.4K
AUDUSD 257
CADNOK -13K
GBPUSD 143
GBPSGD 808
CHFNOK 6.4K
GBPPLN -3.7K
EURSEK 11K
AUDNZD 93
EURTRY 135K
EURCAD -2.2K
EURCHF 689
GBPAUD -318
EURHUF 6.2K
USDSEK 17K
EURSGD 1.1K
GBPNOK 31K
USDDKK 2.5K
USDHKD 0
NZDJPY 1.2K
EURCZK 2.6K
GBPNZD -693
NZDCHF -666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +60.61 USD
Worst trade: -39 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +95.49 USD
Maximal consecutive loss: -9.72 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Trading.comMarkets-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 12
My system is an automated FX strategy that combines Fibonacci retracements with trend filters to capture high-probability entries across multiple pairs. It uses predefined risk controls, order limits, and dynamic adjustments to keep drawdowns very low while maintaining a strong win rate and consistent monthly gains.



The watchlist on this bot are:

AUD CAD CHF EUR GBP USD
AUDCAD CADCHF CHFJPY EURAUD GBPAUD USDCAD
AUDCHF
 CADJPY
EURCAD GBPCAD USDCHF
AUDJPY

EURCHF GBPCHF USDDKK
AUDNZD

EURGBP GBPHKD USDJPY
AUDUSD

EURJPY GBPJPY USDMXN



EURMXN GBPMXN USDSEK



EURUSD GBPUSD





No reviews
2025.11.26 12:33
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 01:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.06 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 19:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
