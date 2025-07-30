SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EU trade01
Ng Pak Yew

EU trade01

Ng Pak Yew
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
112 (74.66%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (25.33%)
En iyi işlem:
13.36 USD
En kötü işlem:
-11.62 USD
Brüt kâr:
236.26 USD (12 494 pips)
Brüt zarar:
-131.45 USD (9 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.08 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
16.89%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
9.02
Alış işlemleri:
141 (94.00%)
Satış işlemleri:
9 (6.00%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-3.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.62 USD (1)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
32.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.62 USD (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.47% (10.35 USD)
Varlığa göre:
19.22% (80.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.36 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA trading EU only

minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD

İnceleme yok
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 06:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
