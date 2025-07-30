- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
134 (75.70%)
損失トレード:
43 (24.29%)
ベストトレード:
13.36 USD
最悪のトレード:
-11.62 USD
総利益:
273.20 USD (14 874 pips)
総損失:
-148.00 USD (10 512 pips)
最大連続の勝ち:
14 (12.78 USD)
最大連続利益:
19.08 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
13.18%
最大入金額:
14.48%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
10.77
長いトレード:
148 (83.62%)
短いトレード:
29 (16.38%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
2.04 USD
平均損失:
-3.44 USD
最大連続の負け:
1 (-11.62 USD)
最大連続損失:
-11.62 USD (1)
月間成長:
2.42%
年間予想:
32.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.62 USD (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.47% (10.35 USD)
エクイティによる:
19.22% (80.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|125
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.36 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.78 USD
最大連続損失: -11.62 USD
EA trading EU only
minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD
