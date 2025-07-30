- 자본
- 축소
트레이드:
190
이익 거래:
144 (75.78%)
손실 거래:
46 (24.21%)
최고의 거래:
13.36 USD
최악의 거래:
-11.62 USD
총 수익:
290.82 USD (16 000 pips)
총 손실:
-156.40 USD (11 105 pips)
연속 최대 이익:
14 (12.78 USD)
연속 최대 이익:
19.08 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
13.18%
최대 입금량:
14.48%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
11.57
롱(주식매수):
161 (84.74%)
숏(주식차입매도):
29 (15.26%)
수익 요인:
1.86
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-3.40 USD
연속 최대 손실:
1 (-11.62 USD)
연속 최대 손실:
-11.62 USD (1)
월별 성장률:
3.77%
연간 예측:
45.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.62 USD (1.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.47% (10.35 USD)
자본금별:
19.22% (80.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.36 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.78 USD
연속 최대 손실: -11.62 USD
EA trading EU only
minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD
리뷰 없음
