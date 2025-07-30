SignauxSections
Ng Pak Yew

EU trade01

Ng Pak Yew
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
110 (75.34%)
Perte trades:
36 (24.66%)
Meilleure transaction:
13.36 USD
Pire transaction:
-11.62 USD
Bénéfice brut:
224.76 USD (12 248 pips)
Perte brute:
-116.55 USD (8 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (12.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.08 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
15.84%
Charge de dépôt maximale:
14.48%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
9.31
Longs trades:
137 (93.84%)
Courts trades:
9 (6.16%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.04 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-11.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.84%
Prévision annuelle:
46.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11.62 USD (1.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.47% (10.35 USD)
Par fonds propres:
19.22% (80.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.36 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +12.78 USD
Perte consécutive maximale: -11.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA trading EU only

minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD

Aucun avis
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 06:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
