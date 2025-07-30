- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
112 (74.66%)
Loss Trade:
38 (25.33%)
Best Trade:
13.36 USD
Worst Trade:
-11.62 USD
Profitto lordo:
236.26 USD (12 494 pips)
Perdita lorda:
-131.45 USD (9 457 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.89%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
141 (94.00%)
Short Trade:
9 (6.00%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-3.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.62 USD (1)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
32.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.62 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (10.35 USD)
Per equità:
19.22% (80.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|105
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.36 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.78 USD
Massima perdita consecutiva: -11.62 USD
EA trading EU only
minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
417
USD
USD
19
100%
150
74%
17%
1.79
0.70
USD
USD
19%
1:500