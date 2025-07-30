- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
177
盈利交易:
134 (75.70%)
亏损交易:
43 (24.29%)
最好交易:
13.36 USD
最差交易:
-11.62 USD
毛利:
273.20 USD (14 874 pips)
毛利亏损:
-148.00 USD (10 512 pips)
最大连续赢利:
14 (12.78 USD)
最大连续盈利:
19.08 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
13.18%
最大入金加载:
14.48%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
10.77
长期交易:
148 (83.62%)
短期交易:
29 (16.38%)
利润因子:
1.85
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
2.04 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
1 (-11.62 USD)
最大连续亏损:
-11.62 USD (1)
每月增长:
2.66%
年度预测:
32.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.62 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (10.35 USD)
净值:
19.22% (80.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|125
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.36 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.78 USD
最大连续亏损: -11.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA trading EU only
minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
405
USD
USD
31
100%
177
75%
13%
1.84
0.71
USD
USD
19%
1:500