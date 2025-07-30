СигналыРазделы
Ng Pak Yew

EU trade01

Ng Pak Yew
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
134 (75.70%)
Убыточных трейдов:
43 (24.29%)
Лучший трейд:
13.36 USD
Худший трейд:
-11.62 USD
Общая прибыль:
273.20 USD (14 874 pips)
Общий убыток:
-148.00 USD (10 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (12.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.08 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
13.18%
Макс. загрузка депозита:
14.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.77
Длинных трейдов:
148 (83.62%)
Коротких трейдов:
29 (16.38%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
2.04 USD
Средний убыток:
-3.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.62 USD (1)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
32.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.62 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (10.35 USD)
По эквити:
19.22% (80.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 125
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.36 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.78 USD
Макс. убыток в серии: -11.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA trading EU only

minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD

Нет отзывов
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.22 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 06:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.