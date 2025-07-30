- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
134 (75.70%)
Убыточных трейдов:
43 (24.29%)
Лучший трейд:
13.36 USD
Худший трейд:
-11.62 USD
Общая прибыль:
273.20 USD (14 874 pips)
Общий убыток:
-148.00 USD (10 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (12.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.08 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
13.18%
Макс. загрузка депозита:
14.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.77
Длинных трейдов:
148 (83.62%)
Коротких трейдов:
29 (16.38%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
2.04 USD
Средний убыток:
-3.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.62 USD (1)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
32.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.62 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (10.35 USD)
По эквити:
19.22% (80.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|125
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.36 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.78 USD
Макс. убыток в серии: -11.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA trading EU only
minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
405
USD
USD
31
100%
177
75%
13%
1.84
0.71
USD
USD
19%
1:500