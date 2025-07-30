SignaleKategorien
Ng Pak Yew

EU trade01

Ng Pak Yew
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
135 (75.84%)
Verlusttrades:
43 (24.16%)
Bester Trade:
13.36 USD
Schlechtester Trade:
-11.62 USD
Bruttoprofit:
274.13 USD (14 973 pips)
Bruttoverlust:
-148.00 USD (10 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (12.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.08 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
13.18%
Max deposit load:
14.48%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
10.85
Long-Positionen:
149 (83.71%)
Short-Positionen:
29 (16.29%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-11.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.12%
Jahresprognose:
25.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11.62 USD (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.47% (10.35 USD)
Kapital:
19.22% (80.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 126
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.36 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA trading EU only

minimum $200 to run but i use $400 to withstand in case of bigger DD

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.22 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
