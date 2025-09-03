- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
40 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (47.37%)
En iyi işlem:
1 494.50 USD
En kötü işlem:
-910.00 USD
Brüt kâr:
23 481.75 USD (77 532 pips)
Brüt zarar:
-18 059.75 USD (76 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2 779.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 779.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
16.90%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
42 (55.26%)
Satış işlemleri:
34 (44.74%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
71.34 USD
Ortalama kâr:
587.04 USD
Ortalama zarar:
-501.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 066.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 066.50 USD (4)
Aylık büyüme:
43.81%
Yıllık tahmin:
531.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
617.00 USD
Maksimum:
2 612.00 USD (20.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.26% (2 612.00 USD)
Varlığa göre:
7.66% (709.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|NQ100.R
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.1K
|NQ100.R
|-682
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|NQ100.R
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 494.50 USD
En kötü işlem: -910 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 779.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 066.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
