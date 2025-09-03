SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Optimal79
Garry Yusak Sagala

Optimal79

Garry Yusak Sagala
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
40 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (47.37%)
En iyi işlem:
1 494.50 USD
En kötü işlem:
-910.00 USD
Brüt kâr:
23 481.75 USD (77 532 pips)
Brüt zarar:
-18 059.75 USD (76 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2 779.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 779.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
16.90%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
42 (55.26%)
Satış işlemleri:
34 (44.74%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
71.34 USD
Ortalama kâr:
587.04 USD
Ortalama zarar:
-501.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 066.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 066.50 USD (4)
Aylık büyüme:
43.81%
Yıllık tahmin:
531.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
617.00 USD
Maksimum:
2 612.00 USD (20.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.26% (2 612.00 USD)
Varlığa göre:
7.66% (709.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
NQ100.R 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.1K
NQ100.R -682
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
NQ100.R -12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 494.50 USD
En kötü işlem: -910 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 779.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 066.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.53% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 02:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Optimal79
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
12K
USD
15
0%
76
52%
17%
1.30
71.34
USD
23%
1:200
