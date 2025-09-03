SeñalesSecciones
Garry Yusak Sagala

Optimal79

Garry Yusak Sagala
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 133%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
57 (45.96%)
Transacciones Irrentables:
67 (54.03%)
Mejor transacción:
3 084.00 USD
Peor transacción:
-910.00 USD
Beneficio Bruto:
45 071.00 USD (211 353 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2 779.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 991.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
11.36%
Carga máxima del depósito:
6.92%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
65 (52.42%)
Transacciones Cortas:
59 (47.58%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
96.45 USD
Beneficio medio:
790.72 USD
Pérdidas medias:
-494.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 571.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 571.50 USD (8)
Crecimiento al mes:
-30.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
617.00 USD
Máxima:
6 036.00 USD (22.86%)
Reducción relativa:
De balance:
59.72% (6 036.00 USD)
De fondos:
11.63% (475.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 108
NQ100.R 16
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.9K
NQ100.R 3.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
NQ100.R 64K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 084.00 USD
Peor transacción: -910 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 779.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 571.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 15:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
