- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
57 (45.96%)
損失トレード:
67 (54.03%)
ベストトレード:
3 084.00 USD
最悪のトレード:
-910.00 USD
総利益:
45 071.00 USD (211 353 pips)
総損失:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2 779.50 USD)
最大連続利益:
4 991.25 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
11.36%
最大入金額:
6.92%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
65 (52.42%)
短いトレード:
59 (47.58%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
96.45 USD
平均利益:
790.72 USD
平均損失:
-494.21 USD
最大連続の負け:
8 (-3 571.50 USD)
最大連続損失:
-3 571.50 USD (8)
月間成長:
-30.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
617.00 USD
最大の:
6 036.00 USD (22.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.72% (6 036.00 USD)
エクイティによる:
11.63% (475.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|NQ100.R
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.9K
|NQ100.R
|3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|NQ100.R
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 084.00 USD
最悪のトレード: -910 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 779.50 USD
最大連続損失: -3 571.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
