- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
56 (45.52%)
Убыточных трейдов:
67 (54.47%)
Лучший трейд:
3 084.00 USD
Худший трейд:
-910.00 USD
Общая прибыль:
43 963.50 USD (209 119 pips)
Общий убыток:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 779.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 991.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.36%
Макс. загрузка депозита:
6.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
64 (52.03%)
Коротких трейдов:
59 (47.97%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
88.23 USD
Средняя прибыль:
785.06 USD
Средний убыток:
-494.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 571.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 571.50 USD (8)
Прирост в месяц:
-47.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
617.00 USD
Максимальная:
6 036.00 USD (22.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.72% (6 036.00 USD)
По эквити:
11.63% (475.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|NQ100.R
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.8K
|NQ100.R
|3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|NQ100.R
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 084.00 USD
Худший трейд: -910 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 779.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 571.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
28
0%
123
45%
11%
1.32
88.23
USD
USD
60%
1:200