Garry Yusak Sagala

Optimal79

Garry Yusak Sagala
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 87%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
56 (45.52%)
Убыточных трейдов:
67 (54.47%)
Лучший трейд:
3 084.00 USD
Худший трейд:
-910.00 USD
Общая прибыль:
43 963.50 USD (209 119 pips)
Общий убыток:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 779.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 991.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.36%
Макс. загрузка депозита:
6.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
64 (52.03%)
Коротких трейдов:
59 (47.97%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
88.23 USD
Средняя прибыль:
785.06 USD
Средний убыток:
-494.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 571.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 571.50 USD (8)
Прирост в месяц:
-47.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
617.00 USD
Максимальная:
6 036.00 USD (22.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.72% (6 036.00 USD)
По эквити:
11.63% (475.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 107
NQ100.R 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.8K
NQ100.R 3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
NQ100.R 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 084.00 USD
Худший трейд: -910 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 779.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 571.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 15:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
