- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
57 (44.18%)
손실 거래:
72 (55.81%)
최고의 거래:
3 084.00 USD
최악의 거래:
-910.00 USD
총 수익:
45 071.00 USD (211 353 pips)
총 손실:
-35 682.75 USD (132 997 pips)
연속 최대 이익:
5 (2 779.50 USD)
연속 최대 이익:
4 991.25 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
10.22%
최대 입금량:
6.92%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.34
롱(주식매수):
67 (51.94%)
숏(주식차입매도):
62 (48.06%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
72.78 USD
평균 이익:
790.72 USD
평균 손실:
-495.59 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 571.50 USD)
연속 최대 손실:
-3 571.50 USD (8)
월별 성장률:
-49.58%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
617.00 USD
최대한의:
7 019.50 USD (26.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.41% (7 019.50 USD)
자본금별:
11.63% (475.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|NQ100.R
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.3K
|NQ100.R
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|NQ100.R
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 084.00 USD
최악의 거래: -910 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 779.50 USD
연속 최대 손실: -3 571.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
리뷰 없음
