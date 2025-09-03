SignaleKategorien
Garry Yusak Sagala

Optimal79

Garry Yusak Sagala
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
57 (45.60%)
Verlusttrades:
68 (54.40%)
Bester Trade:
3 084.00 USD
Schlechtester Trade:
-910.00 USD
Bruttoprofit:
45 071.00 USD (211 353 pips)
Bruttoverlust:
-33 621.75 USD (128 956 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (2 779.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 991.25 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
11.36%
Max deposit load:
6.92%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.90
Long-Positionen:
66 (52.80%)
Short-Positionen:
59 (47.20%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
91.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
790.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-494.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 571.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 571.50 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-32.88%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
617.00 USD
Maximaler:
6 036.00 USD (22.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.72% (6 036.00 USD)
Kapital:
11.63% (475.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 109
NQ100.R 16
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.4K
NQ100.R 3.1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
NQ100.R 64K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 084.00 USD
Schlechtester Trade: -910 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 779.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 571.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 15:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
