Trade:
76
Profit Trade:
40 (52.63%)
Loss Trade:
36 (47.37%)
Best Trade:
1 494.50 USD
Worst Trade:
-910.00 USD
Profitto lordo:
23 481.75 USD (77 532 pips)
Perdita lorda:
-18 059.75 USD (76 406 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2 779.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 779.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
16.90%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
42 (55.26%)
Short Trade:
34 (44.74%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
71.34 USD
Profitto medio:
587.04 USD
Perdita media:
-501.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 066.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 066.50 USD (4)
Crescita mensile:
43.81%
Previsione annuale:
531.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.00 USD
Massimale:
2 612.00 USD (20.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.26% (2 612.00 USD)
Per equità:
7.66% (709.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|NQ100.R
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.1K
|NQ100.R
|-682
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|NQ100.R
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 494.50 USD
Worst Trade: -910 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 779.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 066.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
