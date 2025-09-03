- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
57 (45.96%)
Negociações com perda:
67 (54.03%)
Melhor negociação:
3 084.00 USD
Pior negociação:
-910.00 USD
Lucro bruto:
45 071.00 USD (211 353 pips)
Perda bruta:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2 779.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 991.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
11.36%
Depósito máximo carregado:
6.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
65 (52.42%)
Negociações curtas:
59 (47.58%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
96.45 USD
Lucro médio:
790.72 USD
Perda média:
-494.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 571.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 571.50 USD (8)
Crescimento mensal:
-30.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
617.00 USD
Máximo:
6 036.00 USD (22.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.72% (6 036.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (475.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|NQ100.R
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.9K
|NQ100.R
|3.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|NQ100.R
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 084.00 USD
Pior negociação: -910 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 779.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3 571.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
