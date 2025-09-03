SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Optimal79
Garry Yusak Sagala

Optimal79

Garry Yusak Sagala
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 133%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
57 (45.96%)
Negociações com perda:
67 (54.03%)
Melhor negociação:
3 084.00 USD
Pior negociação:
-910.00 USD
Lucro bruto:
45 071.00 USD (211 353 pips)
Perda bruta:
-33 111.75 USD (127 956 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2 779.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 991.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
11.36%
Depósito máximo carregado:
6.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
65 (52.42%)
Negociações curtas:
59 (47.58%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
96.45 USD
Lucro médio:
790.72 USD
Perda média:
-494.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 571.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 571.50 USD (8)
Crescimento mensal:
-30.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
617.00 USD
Máximo:
6 036.00 USD (22.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.72% (6 036.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (475.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 108
NQ100.R 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.9K
NQ100.R 3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
NQ100.R 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 084.00 USD
Pior negociação: -910 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 779.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3 571.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 15:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Optimal79
30 USD por mês
133%
0
0
USD
5.7K
USD
28
0%
124
45%
11%
1.36
96.45
USD
60%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.