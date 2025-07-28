SinyallerBölümler
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
23 (67.64%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (32.35%)
En iyi işlem:
32.95 USD
En kötü işlem:
-25.76 USD
Brüt kâr:
302.86 USD (11 492 pips)
Brüt zarar:
-129.07 USD (3 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (116.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.21 USD (6)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
3.64%
Maks. mevduat yükü:
2.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
5.11 USD
Ortalama kâr:
13.17 USD
Ortalama zarar:
-11.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.34 USD (3)
Aylık büyüme:
21.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.66 USD
Maksimum:
32.34 USD (6.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.06% (31.93 USD)
Varlığa göre:
5.24% (18.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.95 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +116.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IUXMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
