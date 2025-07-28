信号部分
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
23 (67.64%)
亏损交易:
11 (32.35%)
最好交易:
32.95 USD
最差交易:
-25.76 USD
毛利:
302.86 USD (11 492 pips)
毛利亏损:
-129.07 USD (3 426 pips)
最大连续赢利:
6 (116.21 USD)
最大连续盈利:
116.21 USD (6)
夏普比率:
0.34
交易活动:
3.64%
最大入金加载:
2.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.37
长期交易:
24 (70.59%)
短期交易:
10 (29.41%)
利润因子:
2.35
预期回报:
5.11 USD
平均利润:
13.17 USD
平均损失:
-11.73 USD
最大连续失误:
3 (-32.34 USD)
最大连续亏损:
-32.34 USD (3)
每月增长:
21.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.66 USD
最大值:
32.34 USD (6.38%)
相对跌幅:
结余:
9.06% (31.93 USD)
净值:
5.24% (18.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.95 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +116.21 USD
最大连续亏损: -32.34 USD

