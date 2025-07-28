- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
23 (67.64%)
亏损交易:
11 (32.35%)
最好交易:
32.95 USD
最差交易:
-25.76 USD
毛利:
302.86 USD (11 492 pips)
毛利亏损:
-129.07 USD (3 426 pips)
最大连续赢利:
6 (116.21 USD)
最大连续盈利:
116.21 USD (6)
夏普比率:
0.34
交易活动:
3.64%
最大入金加载:
2.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.37
长期交易:
24 (70.59%)
短期交易:
10 (29.41%)
利润因子:
2.35
预期回报:
5.11 USD
平均利润:
13.17 USD
平均损失:
-11.73 USD
最大连续失误:
3 (-32.34 USD)
最大连续亏损:
-32.34 USD (3)
每月增长:
21.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.66 USD
最大值:
32.34 USD (6.38%)
相对跌幅:
结余:
9.06% (31.93 USD)
净值:
5.24% (18.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD.iux
|5
|XAUUSD.iux
|5
|EURJPY.iux
|4
|USDJPY.iux
|4
|EURUSD.iux
|3
|GBPUSD.iux
|3
|NZDUSD.iux
|3
|GBPJPY.iux
|3
|GBPAUD.iux
|1
|GBPNZD.iux
|1
|XAGUSD.iux
|1
|EURAUD.iux
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD.iux
|-10
|XAUUSD.iux
|48
|EURJPY.iux
|39
|USDJPY.iux
|24
|EURUSD.iux
|16
|GBPUSD.iux
|-3
|NZDUSD.iux
|9
|GBPJPY.iux
|-13
|GBPAUD.iux
|0
|GBPNZD.iux
|0
|XAGUSD.iux
|31
|EURAUD.iux
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD.iux
|-197
|XAUUSD.iux
|4.8K
|EURJPY.iux
|441
|USDJPY.iux
|625
|EURUSD.iux
|587
|GBPUSD.iux
|967
|NZDUSD.iux
|80
|GBPJPY.iux
|-253
|GBPAUD.iux
|-4
|GBPNZD.iux
|3
|XAGUSD.iux
|629
|EURAUD.iux
|437
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.95 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +116.21 USD
最大连续亏损: -32.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IUXMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
474
USD
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
USD
9%
1:400