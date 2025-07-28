SignauxSections
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
23 (67.64%)
Perte trades:
11 (32.35%)
Meilleure transaction:
32.95 USD
Pire transaction:
-25.76 USD
Bénéfice brut:
302.86 USD (11 492 pips)
Perte brute:
-129.07 USD (3 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (116.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.21 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
3.64%
Charge de dépôt maximale:
2.02%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.37
Longs trades:
24 (70.59%)
Courts trades:
10 (29.41%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
5.11 USD
Bénéfice moyen:
13.17 USD
Perte moyenne:
-11.73 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-32.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
21.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.66 USD
Maximal:
32.34 USD (6.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.06% (31.93 USD)
Par fonds propres:
5.24% (18.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.95 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +116.21 USD
Perte consécutive maximale: -32.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IUXMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
