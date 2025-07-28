80% de croissance atteint en quelques 6 jours. Cela comprend 3.39% des jours sur des 177 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 28 jours. Cela comprend 15.82% des jours parmi les 177 jours de toute la durée de vie du signal.