- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
23 (67.64%)
Negociações com perda:
11 (32.35%)
Melhor negociação:
32.95 USD
Pior negociação:
-25.76 USD
Lucro bruto:
302.86 USD (11 492 pips)
Perda bruta:
-129.07 USD (3 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (116.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.21 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
3.64%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.37
Negociações longas:
24 (70.59%)
Negociações curtas:
10 (29.41%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
13.17 USD
Perda média:
-11.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-32.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.34 USD (3)
Crescimento mensal:
21.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.66 USD
Máximo:
32.34 USD (6.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.06% (31.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (18.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD.iux
|5
|XAUUSD.iux
|5
|EURJPY.iux
|4
|USDJPY.iux
|4
|EURUSD.iux
|3
|GBPUSD.iux
|3
|NZDUSD.iux
|3
|GBPJPY.iux
|3
|GBPAUD.iux
|1
|GBPNZD.iux
|1
|XAGUSD.iux
|1
|EURAUD.iux
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD.iux
|-10
|XAUUSD.iux
|48
|EURJPY.iux
|39
|USDJPY.iux
|24
|EURUSD.iux
|16
|GBPUSD.iux
|-3
|NZDUSD.iux
|9
|GBPJPY.iux
|-13
|GBPAUD.iux
|0
|GBPNZD.iux
|0
|XAGUSD.iux
|31
|EURAUD.iux
|32
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD.iux
|-197
|XAUUSD.iux
|4.8K
|EURJPY.iux
|441
|USDJPY.iux
|625
|EURUSD.iux
|587
|GBPUSD.iux
|967
|NZDUSD.iux
|80
|GBPJPY.iux
|-253
|GBPAUD.iux
|-4
|GBPNZD.iux
|3
|XAGUSD.iux
|629
|EURAUD.iux
|437
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.95 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +116.21 USD
Máxima perda consecutiva: -32.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IUXMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
58%
0
0
USD
USD
474
USD
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
USD
9%
1:400