Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
23 (67.64%)
Negociações com perda:
11 (32.35%)
Melhor negociação:
32.95 USD
Pior negociação:
-25.76 USD
Lucro bruto:
302.86 USD (11 492 pips)
Perda bruta:
-129.07 USD (3 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (116.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.21 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
3.64%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.37
Negociações longas:
24 (70.59%)
Negociações curtas:
10 (29.41%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
13.17 USD
Perda média:
-11.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-32.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.34 USD (3)
Crescimento mensal:
21.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.66 USD
Máximo:
32.34 USD (6.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.06% (31.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (18.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.95 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +116.21 USD
Máxima perda consecutiva: -32.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IUXMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MomPA
30 USD por mês
58%
0
0
USD
474
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
9%
1:400
