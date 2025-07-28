시그널섹션
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
34
이익 거래:
23 (67.64%)
손실 거래:
11 (32.35%)
최고의 거래:
32.95 USD
최악의 거래:
-25.76 USD
총 수익:
302.86 USD (11 492 pips)
총 손실:
-129.07 USD (3 426 pips)
연속 최대 이익:
6 (116.21 USD)
연속 최대 이익:
116.21 USD (6)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
3.64%
최대 입금량:
2.02%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.37
롱(주식매수):
24 (70.59%)
숏(주식차입매도):
10 (29.41%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
5.11 USD
평균 이익:
13.17 USD
평균 손실:
-11.73 USD
연속 최대 손실:
3 (-32.34 USD)
연속 최대 손실:
-32.34 USD (3)
월별 성장률:
21.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.66 USD
최대한의:
32.34 USD (6.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.06% (31.93 USD)
자본금별:
5.24% (18.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +32.95 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +116.21 USD
연속 최대 손실: -32.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IUXMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
