트레이드:
34
이익 거래:
23 (67.64%)
손실 거래:
11 (32.35%)
최고의 거래:
32.95 USD
최악의 거래:
-25.76 USD
총 수익:
302.86 USD (11 492 pips)
총 손실:
-129.07 USD (3 426 pips)
연속 최대 이익:
6 (116.21 USD)
연속 최대 이익:
116.21 USD (6)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
3.64%
최대 입금량:
2.02%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.37
롱(주식매수):
24 (70.59%)
숏(주식차입매도):
10 (29.41%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
5.11 USD
평균 이익:
13.17 USD
평균 손실:
-11.73 USD
연속 최대 손실:
3 (-32.34 USD)
연속 최대 손실:
-32.34 USD (3)
월별 성장률:
21.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.66 USD
최대한의:
32.34 USD (6.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.06% (31.93 USD)
자본금별:
5.24% (18.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD.iux
|5
|XAUUSD.iux
|5
|EURJPY.iux
|4
|USDJPY.iux
|4
|EURUSD.iux
|3
|GBPUSD.iux
|3
|NZDUSD.iux
|3
|GBPJPY.iux
|3
|GBPAUD.iux
|1
|GBPNZD.iux
|1
|XAGUSD.iux
|1
|EURAUD.iux
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD.iux
|-10
|XAUUSD.iux
|48
|EURJPY.iux
|39
|USDJPY.iux
|24
|EURUSD.iux
|16
|GBPUSD.iux
|-3
|NZDUSD.iux
|9
|GBPJPY.iux
|-13
|GBPAUD.iux
|0
|GBPNZD.iux
|0
|XAGUSD.iux
|31
|EURAUD.iux
|32
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD.iux
|-197
|XAUUSD.iux
|4.8K
|EURJPY.iux
|441
|USDJPY.iux
|625
|EURUSD.iux
|587
|GBPUSD.iux
|967
|NZDUSD.iux
|80
|GBPJPY.iux
|-253
|GBPAUD.iux
|-4
|GBPNZD.iux
|3
|XAGUSD.iux
|629
|EURAUD.iux
|437
