- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
23 (67.64%)
Убыточных трейдов:
11 (32.35%)
Лучший трейд:
32.95 USD
Худший трейд:
-25.76 USD
Общая прибыль:
302.86 USD (11 492 pips)
Общий убыток:
-129.07 USD (3 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (116.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.21 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
3.64%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.37
Длинных трейдов:
24 (70.59%)
Коротких трейдов:
10 (29.41%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
13.17 USD
Средний убыток:
-11.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.34 USD (3)
Прирост в месяц:
21.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.66 USD
Максимальная:
32.34 USD (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.06% (31.93 USD)
По эквити:
5.24% (18.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD.iux
|5
|XAUUSD.iux
|5
|EURJPY.iux
|4
|USDJPY.iux
|4
|EURUSD.iux
|3
|GBPUSD.iux
|3
|NZDUSD.iux
|3
|GBPJPY.iux
|3
|GBPAUD.iux
|1
|GBPNZD.iux
|1
|XAGUSD.iux
|1
|EURAUD.iux
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD.iux
|-10
|XAUUSD.iux
|48
|EURJPY.iux
|39
|USDJPY.iux
|24
|EURUSD.iux
|16
|GBPUSD.iux
|-3
|NZDUSD.iux
|9
|GBPJPY.iux
|-13
|GBPAUD.iux
|0
|GBPNZD.iux
|0
|XAGUSD.iux
|31
|EURAUD.iux
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD.iux
|-197
|XAUUSD.iux
|4.8K
|EURJPY.iux
|441
|USDJPY.iux
|625
|EURUSD.iux
|587
|GBPUSD.iux
|967
|NZDUSD.iux
|80
|GBPJPY.iux
|-253
|GBPAUD.iux
|-4
|GBPNZD.iux
|3
|XAGUSD.iux
|629
|EURAUD.iux
|437
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.95 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.21 USD
Макс. убыток в серии: -32.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IUXMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
474
USD
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
USD
9%
1:400