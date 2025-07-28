СигналыРазделы
Lakkhana Boonyasethakul

MomPA

Lakkhana Boonyasethakul
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 58%
прирост с 2025 58%
IUXMarkets-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
23 (67.64%)
Убыточных трейдов:
11 (32.35%)
Лучший трейд:
32.95 USD
Худший трейд:
-25.76 USD
Общая прибыль:
302.86 USD (11 492 pips)
Общий убыток:
-129.07 USD (3 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (116.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.21 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
3.64%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.37
Длинных трейдов:
24 (70.59%)
Коротких трейдов:
10 (29.41%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
13.17 USD
Средний убыток:
-11.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.34 USD (3)
Прирост в месяц:
21.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.66 USD
Максимальная:
32.34 USD (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.06% (31.93 USD)
По эквити:
5.24% (18.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD.iux 5
XAUUSD.iux 5
EURJPY.iux 4
USDJPY.iux 4
EURUSD.iux 3
GBPUSD.iux 3
NZDUSD.iux 3
GBPJPY.iux 3
GBPAUD.iux 1
GBPNZD.iux 1
XAGUSD.iux 1
EURAUD.iux 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD.iux -10
XAUUSD.iux 48
EURJPY.iux 39
USDJPY.iux 24
EURUSD.iux 16
GBPUSD.iux -3
NZDUSD.iux 9
GBPJPY.iux -13
GBPAUD.iux 0
GBPNZD.iux 0
XAGUSD.iux 31
EURAUD.iux 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD.iux -197
XAUUSD.iux 4.8K
EURJPY.iux 441
USDJPY.iux 625
EURUSD.iux 587
GBPUSD.iux 967
NZDUSD.iux 80
GBPJPY.iux -253
GBPAUD.iux -4
GBPNZD.iux 3
XAGUSD.iux 629
EURAUD.iux 437
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.95 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.21 USD
Макс. убыток в серии: -32.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IUXMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MomPA
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
474
USD
26
0%
34
67%
4%
2.34
5.11
USD
9%
1:400
